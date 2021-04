Reges Treiben herrscht aktuell im Schloss – kein Wunder, in etwas mehr als einem Jahr soll das altehrwürdige Bauwerk in neuem Glanz erstrahlen und das Zentrum für die Landesausstellung 2022 im Marchfeld bilden. Deswegen kennen die etwa 40 hier arbeitenden Personen auch keine Pause und stemmen, schleppen Ziegel, verputzen und hämmern unter der Bauaufsicht von „W30“, was das Zeug hält.

Und das ist auch nötig, denn im März 2022 sollen die Arbeiten, die im Herbst 2020 begannen, schon abgeschlossen werden. Bis dahin sollen auch das Strochenhaus und der WWF im Schloss untergebracht sein. Es wird einen neuen Hauptzugang zum Schloss im Innenhof geben. Zudem wird auch ein Lift eingebaut, um den Zugang barrierefrei zu gestalten. Ansonsten wird aber darauf geachtet, alles möglichst „originalgetreu“ zu restaurieren, wie ÖVP-Bürgermeister Gernot Haupt beim Rundgang versichert: „Die Fassaden sind schon großteils abgetragen, die gelbe Farbe wird durch die originale, ein gräuliches Weiß, ersetzt.“

Auch die Arbeiten am Dach schritten gut voran, aktuell muss aber Pause gemacht werden: „Bis die Störche wieder weg sind“, verweist Haupt auf die eifrig klappernden gefiederten Freunde, die ihre Nester am Schloss schon bezogen haben. Der früher oben offene Lichthof wurde mit einem Glasdach ausgestattet, sodass Regenschutz gegeben ist, das Licht aber die Gänge durchfluten kann. Es wurden auch zahlreiche Entdeckungen beim Umbau gemacht, über die Räucherkammer in einem zugemauerten Seitengang spricht Haupt gerne, auch den Balkon und den Pavillon sowie eine alte Wendeltreppe zeigt der Stadtchef beim Baustellen-Rundgang.

Weitere Änderungen betreffen die Kapelle im Schloss: Hier wurde eine Zwischendecke entfernt, der Raum erstreckt sich nun wieder über zwei Stockwerke, auch kirchliche Hochzeiten sollen möglich sein. Im Obergeschoß wurde eine Zwischenwand entfernt, um einen Rundgang bei den Ausstellungen zu ermöglichen. Beheizt wird das Schloss über eine Hackschnitzelheizung.