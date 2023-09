Bei Ortsausfahrt ausgebremst, wegen Nötigung angeklagt

Ein Paar (69 und 75 Jahre alt) hatte am 19. Mai dieses Jahres Anzeige gegen einen 58-Jährigen erstattet. Dieser soll durch sein Fahrverhalten den 69-jährigen Mann hinter ihm im Auto zu einer Vollbremsung genötigt haben - ohne jeglichen ersichtlichen Anlass. Schon bei der Ortseinfahrt in Wittau hätte der 58-Jährige fast bis zum Stillstand heruntergebremst, schilderte der 69-Jährige Richterin Lydia Rada am Landesgericht Korneuburg seine Wahrnehmungen zu dem Vorfall.

Nach Vollbremsung: „Da hat's g'scheppert im Auto“

Danach sei der Wagen vor ihm nur „ganz langsam dahingerollt“, bis sich der 69-Jährige ein Herz fasste und den Vordermann zweimal anblinkte. Der normalisierte daraufhin seine Geschwindigkeit, nur, um kurz vor der Ortsausfahrt eine Vollbremsung hinzulegen. „Da hat's g'scheppert im Auto“, erinnerte sich das Paar übereinstimmend daran, wie ihre Einkäufe bei dem harten Bremsmanöver durchs Fahrzeug flogen. Mit einem Gruß des Mittelfingers aus dem Fenster soll sich der 58-Jährige dann verabschiedet haben, bevor er aufs Gas stieg und weiterfuhr.

„Gebremst werd' ich haben“, hörte sich zwar nicht ganz wie ein Schuldeingeständnis des 58-Jährigen an, aber Richterin Rada sah darin eine gewisse Verantwortungsübernahme des bis dahin Unbescholtenen. Sie bot ihm eine Diversion in Form einer zweijährigen Probezeit an. Rada erklärte ihm, was darunter zu verstehen sei, oder „wollen S' lieber eine Verurteilung“. Mit den Worten „nein, das klingt vernünftig“ nahm der 58-Jährige die Diversion an und zahlte unmittelbar nach der Verhandlung an der Amtskassa im Landesgericht auch die geforderten 80 Euro Gerichtsgebühr ein.