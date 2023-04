Die Konsequenz des Leugnens und deren Folge

Eines kann man einem 22-jährigen, am Landesgericht Korneuburg angeklagten, Rumänen nicht vorwerfen: mangelnde Konsequenz. Die machte auch Eindruck auf seinen Verfahrenshelfer, der in einem Schöffenverfahren wegen schweren Raubes auf sein Eröffnungsplädoyer verzichtete. Es sollte in dem Prozess nicht lange dauern, um dessen Vorgangsweise nachzuvollziehen. Es gab schlicht und ergreifend nichts zu verteidigen.

Also, „einerseits“ sei er schon schuldig, am 21. November letzten Jahres in der Unterkunft des Vaters (41) in Wittau dessen slowakischen Arbeitskollegen (51) geschlagen zu haben, aber doch nur, weil der ihn zuerst körperlich angegangen sei und ihm mit dem Tod und dem Brechen von Armen und Beinen drohte. „Also nicht geständig“, nahm die vorsitzende Richterin Lydia Rada die Einlassung des Angeklagten trocken zu Protokoll.

Der Angeklagte war um keine Ausrede verlegen

Neben dem Vorwurf von Staatsanwältin Verena Lechner, dass es sich bei dieser Attacke genau umgekehrt verhielt, und der 22-Jährige durch Einsatz einer Waffe Geld von dem 51-Jährigen rauben wollte, habe er dies vorher bei seinem Vater probiert, ebenfalls mit Schlägen. Dieses Missverständnis sei doch nur entstanden, weil der Dolmetsch ihn bei dessen Einvernahme „schlecht verstanden“ habe, konnte der junge Rumäne auch diesen Anklagepunkt zerstreuen.

Fallengelassen wurde der Anklagepunkt tatsächlich, weil der 41-Jährige von seinem Recht Gebrauch machte, nicht gegen seinen Sohn auszusagen. Eines wollte Rada allerdings doch wissen von dem Mann, nämlich ob er die Ungarisch-Dolmetscherin „einwandfrei“ verstanden habe. „Ja“, so die eindeutige Antwort. Eindeutig ging es auch mit den folgenden Zeugen und deren Aussagen weiter.

Die Version des aggressiven 51-Jährigen hätte der 22-Jährige spätestens nach der Befragung der Frau (62) des Arbeit- und Unterkunftsgebers vehement überdenken sollen. Die streute dem Slowaken, den sie schon lange in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb beschäftigen würden geradezu Rosen: „So was von hilfsbereit.“ Alkohol oder Drogen habe der 51-Jährige in all den Jahren nie angerührt, was auch dessen Chef (55) und dessen gleichaltriger Bruder sehr glaubhaft bestätigten konnten.

Gutachten bestätigt Schilderung des Opfers

Nun wäre es ja geradezu inkonsequent, seine Verantwortung an der Stelle der Verhandlung zu ändern, weswegen der Rumäne auch nicht von seiner Linie abwich. Auch nicht als das Sachverständigen-Gutachten den Ablauf der Geschehnisse, nämlich, dass der 51-Jährige Opfer der Attacke des Angeklagten wurde - und über drei Wochen mit den Folgen zu kämpfen hatte -, vollauf bestätigte. Der Verfahrenshelfer fasste sich kurz in seinem Schlussplädoyer und beantragte ein mildes Urteil.

Auf selbiges hofften aber nicht mal die kühnsten Optimisten - den 22-Jährigen ausgenommen. Trotz seiner Unbescholtenheit in Österreich und seines jungen Alters, aber wegen seiner mangelnden Geständigkeit und dem brutalen Vorgehen mit einer Waffe verurteilte ihn der Schöffensenat zu fünfeinhalb Jahren unbedingter Freiheitsstrafe, bei einem Strafrahmen, der fünf Jahre als unterstes Limit vorsieht. Ganz so unschuldig fühlte sich der 22-Jährige am Ende vielleicht doch nicht. Das Urteil wurde noch im Gerichtssaal rechtskräftig. Irgendwie inkonsequent.

