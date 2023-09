Drei gute Gründe für eine Vertagung

Es scheiterte an der Sprache und am geeigneten Dateiformat. So wenig glamourös könnte man den ersten Verhandlungstag am Landesgericht Korneuburg wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, wessen eine ehemalige Ladnerin einer Bäckereikette beschuldigt wurde, zusammenfassen. Die Frau soll in der Zeit, in der sie in der Filiale in Untersiebenbrunn gearbeitet hat - längstens bis zum 21. März dieses Jahres - in die Kassa gegriffen haben.

Eine Kollegin, die mit der beschuldigten Frau dort gearbeitet hatte, wurde bereits verurteilt. Und die beiden sind auch nicht die einzigen Angestellten des Unternehmens, die sich ihren Lohn unlauter aufbessern. Erst im Jänner dieses Jahres gab es bereits ein Verfahren in Korneuburg wegen einer spiegelgleichen Situation. Damals war die Filiale in Gerasdorf betroffen. Und auch dort wirtschafteten zwei Mitarbeiterinnen unabhängig voneinander in die eigene Tasche.

„Sie müssen verstehen, es geht um viel“

Schon bei der Abfrage der Personalien schwante Richterin Anna Wiesflecker, dass das Deutsch der Angeklagten, deren Muttersprache Rumänisch ist, nicht ausreichen würde, um einer Gerichtsverhandlung vollinhaltlich zu folgen - eine wesentliche Voraussetzung der österreichischen Jurisdiktion. Es sollte nicht der einzige Grund für die Vertagung der Verhandlung sein. Ein für das Verfahren wesentlicher Zeuge hatte sich urlaubsbedingt entschuldigt.

Aller guten Dinge sind drei. So waren es auch die Aufnahmen des Backunternehmens aus der Überwachungskamera, die Privatbeteiligtenvertreter Michael Leitner dem Gericht übermittelte, die für selbiges im vorliegenden Dateiformat nicht lesbar waren. Trotz Vertagung machte Wiesflecker der Beschuldigten klar: „Sie müssen verstehen, es geht um viel.“ Gemeint war entweder eine Verurteilung oder, bei Verantwortungsübernahme, eine diversionelle Erledigung. Vielleicht am nächsten Verhandlungstag Ende September.