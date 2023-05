Landesgericht Korneuburg Ein „Häferl“, das keinen Widerstand geleistet hat

Lesezeit: 3 Min CP Christian Pfeiffer

Sein Mandant sei des ihm vorgeworfenen Widerstands gegen die Staatsgewalt bei einer Fahrzeugkontrolle nicht schuldig, plädierte Verteidiger Roland Friis am Landesgericht Korneuburg. Foto: Christian Pfeiffer

F ahrzeugkontrollen der Polizei sind in der Regel nichts Ungewöhnliches. Das war am 2. März dieses Jahres bei einer Kontrolle vor der Polizeistation Angern an der March etwas anders. Deswegen beschäftigt sich auch das Landesgericht Korneuburg an zwei Verhandlungstagen mit dieser Amtshandlung.