Für Diebstähle: 18 Monate mit „Handkuss“

Mit Koch und Tischler hat ein 29-jähriger Slowake eigentlich zwei sehr solide Berufe erlernt, er zog aber eine Karriere als Dieb der Bürgerlichkeit vor. So zumindest könnte man seine elf Vorstrafen in der Slowakei, wobei neun davon „karriere-technisch“ einschlägig waren, interpretieren. Nach einem Strafprozess in Wien musste sich der 29-Jährige nun auch am Landesgericht Korneuburg wegen Diebstahls vor Richter Martin Bodner verantworten.

Zuerst war der 29-Jährige mit einem schon abgeurteilten Komplizen am 13. Februar dieses Jahres in Wien auf Diebestour in einem Supermarkt. Begründung: „Wir hatten einfach Hunger.“ Danach stand Gänserndorf auf dem Tourplan. Dort war es zunächst das Rehab-Zentrum, wo sie eine Jacke stahlen, „weil es kalt war“. In dem Kleidungsstück fand der 29-Jährige neben Autoschlüsseln auch eine Getränkedose. Diese sollte ihm zum Verhängnis werden, denn die Beamten konnten später seine DNA-Spuren darauf sichern.

Der Autoschlüssel bescherte ihm und seinem Komplizen weniger Erfolg. Nach etlichen vergeblichen Versuchen, das passende Fahrzeug zum Schlüssel zu finden, will er den Autoschlüssel weggeworfen haben. In Wien wurde der 29-Jährige vor Kurzem deswegen zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, weil er aus Autos, in die er eingebrochen hatte, vier Mobiltelefone und Lebensmittel stahl. Dieses Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, da die Staatsanwaltschaft Berufung wegen der Strafhöhe einlegte: „Das ist denen zu wenig“, kommentierte der Richter.

Eine spezielle juristische Situation

Das bedeutete für dieses Verfahren einerseits, dass der 29-Jährige in Österreich nach wie vor als unbescholten zu gelten hatte, und andererseits, dass vor Verteidiger Gunter Österreicher die Aufgabe lag, seinem Mandanten die spezielle juristische Situation zu erklären. Richter Bodner verurteilte ihn zu 18 Monaten unbedingter Freiheitsstrafe - das schürte bei dem 29-Jährige Ängste, dass diese Strafe zu der aus Wien addiert würde.

Es bedurfte einigen Aufwands von Österreicher, Bodner und der Dolmetscherin, bis der 29-Jährige verstand, dass es im österreichischen Recht den Begriff der Bedachtnahme gibt. Der regelt, dass Taten, die im gleichen Zeitraum begangen wurden, nicht doppelt bestraft werden. Nachdem das geklärt war, verzichtete der Slowake auf die ihm zustehende Vertraulichkeit und fragte seinen Verteidiger im Saal, was er tun solle. Der empfahl ihm, das Urteil „mit Handkuss anzunehmen“, was dieser tat, um sich die sofortige Rechtskraft zu sichern.