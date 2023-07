Ladendiebstahl in Hohenau an der March: Wegen Drogen und Hund „Locky“

Ein ungleiches Paar saß auf der Anklagebank im Landesgericht Korneuburg. Obwohl sie aus dem gleichen Ort in der Slowakei stammen, hatten sie einander nach der Kindheit aus den Augen verloren und erst vor Kurzem wieder getroffen. Dazwischen lagen zwei Leben, die bei einem 39-Jährigen und einem 41-Jährigen unterschiedliche Wege nahmen. Der eine landete bei Drogen, der andere in der Obdachlosigkeit - und zusammen landeten sie wegen gewerbsmäßigen Diebstahls vor Gericht.

Es ging um einen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in Hohenau an der March am 9. Mai dieses Jahres und um einen weiteren, eine Woche darauf, in einem Supermarkt in Gänserndorf. Der 39-Jährige gab die Diebstähle vor Richter Martin Bodner unumwunden zu. Was er aber nicht mehr wusste - weil er so „dicht“ war - war, ob der 41-Jährige an besagtem Diebstahl in Hohenau beteiligt war. Seine Erinnerung reichte nicht mal aus, um zu wissen, ob es der 41-Jährige war, der nach Hohenau fuhr.

Taxifahrt zum Diebstahl - und retour

Das bestätigte wiederum der 41-Jährige. Seit er in seinem Auto - mit seinem Hund „Locky“ - wohne, verdiene er sich mit Taxifahrten etwas dazu. Vom Richter gefragt, ob er gewusst habe, was der 39-Jährige vorhatte, kam ein „Nein“, aber als er aus der Drogerie rausgelaufen kam und rief „schnell wegfahren“, sei ihm schon klar gewesen, dass es ums Stehlen gegangen sei. Die Vorgangsweise war trotz des hohen Drogenkonsums im Vorfeld der Tat nicht unprofessionell - die Tasche war gegen die Diebstahlsicherung präpariert.

Jedenfalls dürfte das Wiedersehen der Kinderfreunde zwei kriminelle Energien zusammengeführt haben. Im Gänserndorfer Supermarkt am 16. Mai wurden sie vom Ladendetektiv (50) gemeinsam im Geschäft beobachtet, was dem Detektiv verdächtig vorkam, wie der 50-Jährige dem Richter schilderte. Es war auch das vorläufige Ende der Diebeskarriere, denn bei diesem Versuch wurden beide Slowaken festgenommen.

„Gott sei Dank jetzt wieder clean“

Während der 39-Jährige sich in der Verhandlung geradezu froh über die Untersuchungshaft zeigte - „Gott sei Dank jetzt wieder clean“ - machte sich der 41-Jährige Sorgen um seine Familie, seinen Hund „Locky“. Diesbezüglich konnte ihn der Richter beruhigen, der sei gut in einem Tierheim untergebracht. In seinen letzten Worten vor der Urteilsverkündung gelobte der 41-Jährige: „Ich werde nie wieder etwas in Österreich stehlen.“

Das Urteil lautete für beide Angeklagte auf zehn Monate Freiheitsstrafe. Jedoch muss der 41-Jährige diese unbedingt verbüßen, weil sich sein Vorstrafenkatalog seit 2021 gut gefüllt hatte. Der 39-Jährige muss nur zwei Monate davon verbüßen, was eine Enthaftung binnen weniger Tage bedeutete. Beide nahmen ihre Urteile an. Zum Schluss wollte der 41-Jährige noch wissen, ob er „Locky“ nach der verbüßten Haft wiederbekomme, was ihm der Richter zusicherte.