In fünf Minuten fünf Mal anders ausgesagt

Gut, manchmal widerspricht man sich schon bei privaten Aussagen. So oft, wie sich ein 48-Jähriger als Zeuge bei einer Verhandlung am Landesgericht Korneuburg widersprach, das war schon rekordverdächtig - und blieb auch nicht ohne Folgen. Im Kern ging es um einen Wohnungseinbruch am 5. April letzten Jahres in Angern. Einige Zeit vor seinem Prozess, im Jänner dieses Jahres, beschuldigte der 48-Jährigen einen 38-jährigen slowakischen Landsmann der Mittäterschaft.

Das erschien rein von den Formalien nicht ganz unplausibel, immerhin war der 38-Jährige mit einer Vorstrafe in Österreich, sechs in der Slowakei und einer in Deutschland kein unbeschriebenes Blatt. Jedoch sei ihr Mandant zur betreffenden Tatzeit mit der Renovierung eines Hotels beschäftigt gewesen, so Verteidigerin Tatiana Urdaneta Wittek, und deswegen freizusprechen.

Rache, weil er dem Komplizen nicht half

Der Grund für die Anschuldigung gegen ihren Mandanten sei in der Tat - Fahrraddiebstähle - in Deutschland zu suchen, wofür sie 2022 in Aschaffenburg verurteilt wurden. Wobei sich der 38-Jährige den deutschen Behörden gegenüber wesentlich kooperativer verhielt als sein 48-jähriger Kollege und nach sechs Monaten Haft das Gefängnis wieder verließ. Er habe versprochen, seinem noch länger einsitzenden Landsmann zu helfen und Geld zu schicken, was er aber nicht getan habe, so der 38-Jährige vor Richterin Lydia Rada.

Ansonsten könne er sich die Anschuldigung „nicht erklären“. „Ich auch nicht“, so die Richterin reichlich skeptisch. Wie auch immer man das Blatt juristisch wenden wollte, alles hing von der Zeugenaussage des 48-Jährigen ab. Er sei sehr müde gewesen, als ihn die Polizei befragt hätte, deswegen hätte er damals gesagt, der 38-Jährige wäre dabei gewesen. Auf die Vorhaltung der Richterin, er hätte in mehreren Aussagen bestätigt, dass er mit dem Angeklagten unterwegs gewesen sei, sagte der 48-Jährige: „Ich möchte mich sehr entschuldigen.“

Er war dort, er war nicht dort

Das würde bedeuten, belehrte Rada den Zeugen, dass seine Aussage als Zeuge den Straftatbestand der Verleumdung erfüllt, welcher mit sechs Monaten bis fünf Jahre Freiheitsstrafe bedroht ist. Das bewirkte eine Nachdenkpause beim 48-Jährigen und den Satz: „Er war mit mir dort.“ Das ergab zwei Möglichkeiten für die Richterin - würfeln oder die finale Frage zu stellen: „Wofür entscheiden wir uns jetzt?“

Diese führte - zumindest juristisch - zum Ziel. Der 38-Jährige sei doch nicht beim Wohnungseinbruch in Angern dabei gewesen - es war ein anderer. Somit musste das Urteil auf Freispruch lauten und der 38-Jährige umgehend enthaftet werden. Die letzte Hürde des Tages, die er überwinden musste, war zeitnah auszureisen, da er bis zum 18. November dieses Jahres mit einem Aufenthaltsverbot in Österreich belegt wurde.

