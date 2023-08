Marchfelder vor Gericht, weil er Ex-Freundin geschlagen hatte

Die erste Liebe ist für viele junge Leute eine Herausforderung, zumal, wenn sie zu Ende geht. Knappe sieben Monate dauerte für einen 20-Jährigen aus dem Marchfeld dieses spezielle erste Glück mit einer 16-Jährigen. Im Juni dieses Jahres beendete sie die Beziehung - und das konnte der junge Mann schlecht wegstecken. Er fing an, die junge Frau per Telefon, Sprach- und anderen Nachrichten in den Sozialen Netzwerken zu bedrohen.

Zuerst gedroht, dann geschlagen - schließlich in Haft

Am 16. Juni eskalierte die Situation: Der 20-Jährige suchte eine Partylocation in Wien auf, wo seine Ex mit ihrem neuen Freund feierte. Dort schlug er die 16-Jährige mehrmals auf Nacken, Hinterkopf und zwischen die Schulterblätter. Nach der Anzeige der Geschlagenen, und weil die vorangegangenen gefährlichen Drohungen, die sich auch gegen die Mutter der 16-Jährigen richteten, bereits die Polizei beschäftigten, wurde der junge Mann am 19. Juni in Haft genommen.

„Da kann man sich schon fürchten“, waren die Worte von Richter Rainer Klebermaß am Landesgericht Korneuburg hinsichtlich der Drohungen - und eine Einschätzung, die dem erfahrenen Juristen nicht jeden Tag über die Lippen kommt. Er sei gekränkt, verletzt und überfordert gewesen mit der Trennung, so der 20-Jährige, und, dass sie direkt nach dem Beziehungsende mit einem neuen Freund zusammen war, „das hat mich zur Wut getrieben“.

„Spontan herausgesprudelt, wie eine Vulkaneruption“

Es sei „spontan herausgesprudelt, wie eine Vulkaneruption“, als er die beiden zur Rede stellen wollte. Schon die Verteidigerin des 20-Jährigen, Julia Wolf, kündigte ein einsichtiges Verhalten ihres Mandanten an: „Er weiß, dass er sich nicht richtig verhalten hat.“ Mit seinen Plänen, im Oktober den Schulabschluss nachzuholen, sich eine Lehre zu suchen und sich in Therapie zu begeben, unterstrich er die Ernsthaftigkeit seiner Ambitionen.

Auch die 550 Euro, die er als Schmerzengeld an seine ehemalige Freundin zu zahlen hat, anerkannte er unumwunden. Der bisher Unbescholtene war mit der Anordnung von Bewährungshilfe durchs Gericht einverstanden. So sah Klebermaß in dem 20-Jährigen auch „keinen Kriminellen im engeren Sinn“, sondern ortete „vorwiegend ein psychisches Problem“. Das Urteil lautete schließlich auf fünf Monate bedingte Freiheitsstrafe, womit der junge Mann umgehend enthaftet wurde.