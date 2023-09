Landesgericht Korneuburg Marchfelder würgte seine 16-jährige Tochter: Sechs Monate bedingt

Gewalt gegen Frauen ist fast täglich medial ein Thema. In einem Fall am Landesgericht Korneuburg war ein 39-jähriger Vater angeklagt, seine Tochter (16) gewürgt und bedroht zu haben. Foto: APA/dpa/Fabian Sommer, Fabian Sommer

J emanden am Körper zu verletzen, stellt natürlich eine Straftat in Österreich dar. Wenn diese strafbare Handlungen sich gegen Angehörige richtet, gilt das im Falle einer Verurteilung als Erschwerungsgrund. So geschehen bei einem 39-Jährigen, der seine 16-jährige Tochter würgte.