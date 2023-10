Mit Faust und Drohung Schulden eingetrieben

Ein Kredit und unterschiedliche Auffassungen der Rückzahlungsmodalitäten führten zu einer Anklage am Landesgericht Korneuburg wegen Nötigung, Körperverletzung und gefährlicher Drohung. Am 19. Juni dieses Jahres forderte ein 46-jähriger Serbe bei einem weitschichtig verwandten 37-Jährigen auf dessen Autoplatz in Deutsch-Wagram ausstehende Ratenzahlungen ein. Nach der Weigerung des 37-Jährigen soll der 46-Jährige mit einem Faustschlag in dessen Gesicht und der Drohung „Ich zermatsch deinen Kopf“ seiner Forderung Nachdruck verliehen haben.

„Ich hab' ihn erwischt“, aber unabsichtlich

Der angeklagte Serbe bekannte sich vor Richter Martin Bodner zu allen Vorwürfen nicht schuldig. Er habe nicht gedroht und auch nicht mit der Faust zugeschlagen. Zwar habe er den 37-Jährigen „erwischt“, aber eben unabsichtlich. Wesentlich erhellender als die Zeugenaussagen in diesem Fall waren die Bankunterlagen des Kredits für den Richter. Aus denen ergab sich ganz klar, dass der 37-Jährige seine Schulden, samt knackiger Zinsen, bereits zurückgezahlt hatte.

Das verlieh der Glaubwürdigkeit des vermeintlichen Schuldners natürlich noch mehr Gewicht. Das war dem Beschuldigten aber egal, er blieb bei seiner Version, dass er zusammengeschlagen wurde und sein Schlag unabsichtlich passiert sei. Viel Chancen, damit bei Richter Bodner durchzukommen, hatte er nicht und so wurden es am Ende drei Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung. „So kann man das nicht regeln“, sprach ihm der Richter abschließend noch ins Gewissen. Das „Okay, ich nehm's an“ vom 46-Jährigen hatte aber eher was Trotziges als Einsichtiges.