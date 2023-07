Mit Meditation zu Freispruch und Diversion

Ein buddhistischer Mönch ist als Angeklagter am Landesgericht Korneuburg eher eine Seltenheit. Aber, wie heißt es so schön, Ausnahmen bestätigen die Regel. So bekam es Richter Manfred Hohenecker mit einem ebensolchen 68-jährigen Pensionisten in passendem Outfit - einer ärmlichen Kutte - zu tun. Der Anklagevorwurf lautete auf schweren gewerblichen Betrug, in dem er sich seine Alterspension erschlichen haben soll, nur zum Schein beschäftigt gewesen wäre und beim Antrag auf Ausgleichszulage nicht alle seine Einnahmen angegeben habe.

Letzteres gab der bisher unbescholtene, in Strasshof bei seiner Mutter gemeldete, Mann zu, wobei es bei diesem Delikt beim Versuch blieb, weil das Geld nie ausbezahlt wurde. Die Alterspension stehe ihm aber zu und das geringfügige Beschäftigungsverhältnis habe es gegeben. Und so kam es, dass Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung an diesem Tag etwas dazulernen sollten. Ein Teil der Vorwürfe bestand auch daraus, dass der 68-Jährige über seinen Aufenthaltsort getäuscht hätte, während er in Sri Lanka im Homeoffice war.

Zehn Tage Schweigeseminar, trotzdem gearbeitet

Was die Frage aufwarf, ob man sich für den Bezug einer Alterspension im Inland aufhalten müsse. Wenn, würde es sich um ein Meldevergehen handeln, so der informierte Vertreter (42) der PVA; grundsätzlich ist die Alterspension nicht an den Aufenthaltsort gekoppelt - aber ein Auslandsaufenthalt sinnvollerweise anzuzeigen. Für alle eine neue Information. Dann blieb noch die vermeintliche Scheinbeschäftigung, die aber vehement von Verteidigerin Birgit Harold bestritten und mit Fakten und juristischer Kampfesfreude unterfüttert wurde.

Wie sich zehntägige Schweigeseminare in Mecklenburg-Vorpommern und seine Beschäftigung bei einer 66-jährigen Professorin für Romanische Sprachen an der Universität Innsbruck vereinbaren lassen, interessierte den Richter zum Beispiel. Er habe nur Schreibarbeiten für sie erledigt, sagte die Arbeitgeberin, die seit Jahrzehnten mit dem Mönch befreundet ist, als Zeugin aus - und ihr sei es egal, von wo aus er das tue. Man habe sich alle zwei, drei Monate getroffen und sie habe ihm das Geld für seine Arbeit bar übergeben - ohne Zahlungsbestätigung oder ähnlichen Beleg. Auch Honorarnoten des 68-Jährigen gab es nicht.

„Das Finanzamt hat's Ihnen g'laubt“, war Hohenecker von der buchhalterischen Vorgangsweise nicht angetan, aber der Strafgehalt der Verhandlung schmolz zusehends dahin. Die Alterspension bezog der 68-Jährige zu Recht, die Scheinbeschäftigung war eine aufrechte. Für die versuchte Täuschung bezüglich der Ausgleichszulage gab's eine Diversion in Form von 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit, die er natürlich in Österreich abzuleisten habe. Nach Ableistung dieser Stunden wird das Verfahren eingestellt.