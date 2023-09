Steine auf Nachbarsbursch in Velm-Götzendorf geworfen

Akribisch hatte Verteidiger Michal Slany die Anklage der Staatsanwaltschaft Korneuburg gegen seinen Mandanten (46) unter die Lupe genommen. Zur Last gelegt wurde diesem, am 4. Juli dieses Jahres in Velm-Götzendorf den Nachbarsburschen mit Steinen beworfen zu haben. Sein Ziel sei dabei gewesen, den 15-Jährigen von „seiner“ Wand zu vertreiben. Der Gesetzgeber nennt so etwas Nötigung und nachdem - laut Anklage - einer der Steine auch traf, gesellte sich Körperverletzung zu den Vorwürfen.

Diese bezweifelte Slany sehr nach dem ihm vorliegenden Aufnahmen des Hämatoms am Fuß des jungen Mannes, die am Tag nach der Steinattacke auf der Polizeistation angefertigt wurden. Diese Bilder würden eindeutig belegen, dass dieser blaue Fleck bereits wieder im Abklingen sei, was mit dem zeitlichen Ablauf nicht zusammenpassen konnte. Slany beantragte einen Sachverständigen zum Thema blaue Flecken, was Richter Manfred Hohenecker für in diesem Fall nicht erforderlich erachtete.

„Ich werfe doch nicht mit Dingen, ich bin doch kein Primat“

Noch etwas hatte Slany recherchiert. Im Garten seines Mandanten gäbe es gar keine Steine, die auf die Wurfgeschosse am 4. Juli passen würden. Klang im ersten Moment überzeugend, wenn da nicht ein Foto gewesen wäre, das der 15-Jährige gemacht hatte, und das der Richter recht eindeutig interpretierte: „Man sieht quasi den Steinwurf.“ Das hielt den 46-jährigen Slowaken nicht davon ab, seine Unschuld zu beteuern: „Ich werfe doch nicht mit Dingen, ich bin doch kein Primat.“

Ursprünglich wollte der Richter dem bisher unbescholtenen Mann eine Diversion in Form einer Geldbuße von 350 Euro anbieten. Aber durch die mangelnde Bereitschaft des 46-Jährigen, auch nur einen Funken Verantwortungsübernahme erkennen zu lassen, blieb diese juristische Chance ungenützt. Dann also in Form eines Urteils. Von der Anklage wegen Körperverletzung wurde der Slowake im Zweifel freigesprochen. Für die Nötigung setzte es eine Geldstrafe in der Höhe von 320 Euro oder wahlweise 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Ob's die 30 Euro Ersparnis wert waren, sei dahingestellt.