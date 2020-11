Ein pubertierendes Kräftemessen endete am 12. September dieses Jahres auf einer Landstraße mit einer absichtlich herbeigeführten Notbremsung – und mit einer Strafverhandlung am Landesgericht Korneuburg.

Ein 22-jähriger Karosseriebauer überholte mit seinem etwa 100 km/h schnellen Auto einen 17-Jährigen und bremste, unmittelbar nachdem er das Überholmanöver abgeschlossen hatte, heftig. Dem 17-Jährigen blieb nur noch eine Notbremsung, in deren Folge er das Lenkrad verriss und mit seinem Wagen auf dem Mittelstreifen zum Stillstand kam.

"Urteil mit Signalwirkung"

„Etwa zweimal im Monat muss ich solche Fälle wie Ihre verhandeln“, kommentierte Richterin Monika Zbiral, um dann zu präzisieren: „Für junge Männer muss ein Urteil bei solchen Delikten eine Signalwirkung haben.“ Der Hintergrund der Konfrontation auf der Landstraße war ein Streit des Bruders des Angeklagten mit dem bedrängten 17-Jährigen. Wobei das für Zbiral nicht ausschlaggebend war: „Wer warum mit wem streitet, interessiert mich nicht.“

Verteidigerin Daniela Schiesl-Müller bat schon in ihren Eröffnungsworten um eine Diversion für ihren Mandanten. Diese Bemühungen unterstrich der Angeklagte mit seinem – mittlerweile – erwachsenen Verhalten vor Gericht und seiner glaubwürdigen Einlassung, künftig Auseinandersetzungen anders zu begegnen. Das überzeugte die Richterin gerade noch: „Das ist ein Grenzfall der Diversion.“ „Der Zwang war gegeben“, aber da niemand zu Schaden kam, offerierte Zbiral die Zahlung eines Bußgelds in der Höhe von 600 Euro. „Ich nehme das Angebot an“, so der erleichterte Angeklagte.