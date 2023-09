Offene Schulden und offene Schuld bei Prozess

Geldgeschäfte und Familienbande vertragen sich in Kombination meistens nicht besonders gut. Auch in einem Fall von versuchter Nötigung, Körperverletzung und gefährlicher Drohung am Landesgericht Korneuburg standen Geld und Verwandtschaftsverhältnisse im Mittelpunkt. Angeklagt war ein 46-jähriger Serbe, der bei einem weitschichtig verwandten 37-Jährigen am 19. Juni dieses Jahres auf dessen Autoplatz in Deutsch-Wagram auftauchte, und Schulden einforderte.

Die Berechnung der Schuldenlast, die die jeweiligen Beteiligten anstellten, kam zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. In der Version des 46-Jährigen hatte der Serbe noch stolze 40.000 Euro offen, die er dringend für die Übersiedlung seines Vaters nach Serbien bräuchte. Für die Rückzahlung hatte man ein eigenwilliges Konstrukt gewählt. Der Vater selbst hatte einen Kredit aufgenommen, den der 37-Jährige dann abzahlen sollte.

Dem Kläger waren die Zinsen viel zu hoch

Das habe er bereits ausreichend getan, so der 37-Jährige zu Richter Martin Bodner in der Verhandlung. Ja, Geld habe er sich ausgeborgt – und zwar 20.000 Euro. Dafür habe er bereits 67.000 zurückgezahlt – also inklusive strammer Zinsen. Der 37-Jährige habe schlicht verweigert, noch mehr zu zahlen.

An der Stelle soll der 46-Jährige mit „Ich zermatsch' deinen Kopf“ gedroht haben, was er vehement bestritt. Viel interessanter für den Richter wurde im Lauf der Verhandlung ein anderer Umstand.

Nachdem der 37-Jährige zuerst unmittelbar nach dem Vorfall am Autoplatz bei der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram Anzeige erstattet hatte, rief er einige Zeit später – um 17 Uhr des Tages – am Posten an, um die Anzeige zurückzuziehen. Als der Anruf einging, befand sich der 37-Jährige quasi gegenüber an einer Tankstelle, gemeinsam mit dem Angeklagten und einem weiteren Mitglied der weit verzweigten Familie.

An der Tankstelle soll so etwas wie ein Waffenstillstand vereinbart worden, dem 37-Jährigen sei indes versichert worden, dass er kein Geld mehr schuldig sei. Dafür – so hatte es den Anschein – wollte er auch den Schlag, der ihm im Zuge des Streits am Autoplatz verabreicht wurde, vergessen.

Um den Rest des Falls umfassend beurteilen zu können, wollte Richter Bodner den Taufpaten des einen beziehungsweise den Schwager des anderen zu den Vorgängen auf der Tankstelle hören. Darum wurde die Verhandlung vertagt.