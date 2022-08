Rangelei vor Gericht: Bedingte Haftstrafen

Werbung

Auch die Örtlichkeit des Landesgerichts Korneuburg hindert drei Familienmitglieder nicht daran, auf einander loszugehen, wie sie auch am dritten Verhandlungstag – wie die anderen beiden Male zuvor – unter Beweis stellten. Das Familientreffen am Gericht verdanken sie einem unfreundlichen Aufeinandertreffen am 11. März dieses Jahres in Gänserndorf. Der Erstangeklagte, ein 40-jähriger Serbe, soll sich durch einen Chat seines ebenfalls angeklagten Bruders (30) beleidigt gefühlt haben.

Danach sprangen der 40-Jährige und sein 20-jähriger Sohn ins Auto, um den 30-Jährigen aufzusuchen, auf den sie auch tatsächlich zufällig trafen. Laut einer Augenzeugin (24), die zum Zeitpunkt des Vorfalls mit ihrem Hund und ihrer Freundin unterwegs war, sei das Auto mit Vater und Sohn „schnell zugefahren“ – oder wie es Richter Rainer Klebermaß zuspitzte, „hat sich eingeschliffen“ – und die zwei seien aus dem Fahrzeug „rausgesprungen“ und sofort mit Tritten auf den 30-Jährigen losgegangen.

Faustschlag: Onkel brach Neffen die Nase

Dieser war ebenfalls angeklagt, weil er den 20-Jährigen in der Rauferei mit einem Faustschlag die Nase gebrochen haben soll. „Aus Notwehr“, wie Verteidigerin Birgit Harold in ihrem Eröffnungsplädoyer betonte. Schließlich sei es „zwei gegen einen“ gestanden. Von ihrem Aggressionspotenzial konnte sich Klebermaß bereits am ersten Verhandlungstag ein Bild machen, wo sie auch der mit Gästen vom slowakischen Obersten Gerichtshof voll besetzte Schwurgerichtssaal nicht davon abhielt, sich buchstäblich an die Wäsche zu gehen.

Der Richter verstand es, diese Rangelei schnell zu beenden. Das wirkliche Ende des zweiten Verhandlungstages bekam Klebermaß allerdings nicht mit. Unmittelbar nach der Verhandlung, die aufgrund fehlender Zeugen vertagt werden musste, ging der 40-Jährige erneut auf den 30-Jährigen los. Auch hier flogen die Fäuste. Mit Erleichterung stellte Klebermaß am dritten Verhandlungstag fest, dass sich die Temperamente etwas runtergekühlt hatten – zumindest im Saal.

Das Ergebnis des Beweisverfahrens ergab für den Richter eindeutig: Vater und Sohn sind der Körperverletzung schuldig. Das Urteil für den Vater lautete auf drei Monate bedingt, das für den Sohn auf ein Monat. Der 30-Jährige wurde freigesprochen. Er habe sich gewehrt, so Klebermaß in seiner Urteilsbegründung, „und das darf er auch“. „Er muss auch nicht zimperlich sein, weil das Unrecht ist ganz auf Ihrer Seite.“ „Ich akzeptiere es nicht, aber es passt“, kommentierte der 40-Jährige den Schuldspruch.

Aber auch diesmal gab es einen Epilog direkt vor dem Gerichtsgebäude. Zur Abwechslung war es der 20-Jährige, der den 30-Jährigen, der sich noch im Gericht befand, auf Serbisch provozierte und – man darf wohl auch annehmen – beschimpfte. Der behielt, unterstützt von seiner Verteidigerin, einen kühlen Kopf und verharrte bei den Securitys im Eingangsbereich. Diesmal war es erstaunlicherweise der 40-Jährige, der deeskalierend auf seinen Sohn einwirkte und nach minutenlanger Schimpferei, konnte er ihn förmlich vom Gerichtsvorplatz wegschieben.

