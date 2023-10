Bei Kontrolle „recht resch angepackt, aber das ist nicht strafbar“

Der 8. April dieses Jahres schien ein ganz normaler Arbeitstag für einen 36-jährigen Zugbegleiter zu werden, wobei normal heißt, dass man in dem Job mit allem rechnen muss. Mit der Konsequenz, am Landesgericht Korneuburg zu landen, hatte der 36-Jährige damals aber sicher nicht gerechnet. Er versah seinen Dienst in der Marchegger Ostbahn in Richtung Bratislava. Unterwegs stieg ein Paar zu (49 und 34 Jahre), das prompt vom 36-Jährigen kontrolliert wurde.

Zugbegleiter wurde beschimpft und angespuckt

Das Problem begann, als sie für zwei Personen nur eine Fahrkarte herzeigen konnten. Der Zugbegleiter hielt dies für eine der vielen Ausreden, die einem so unterkommen, und nannte den beiden zwei mögliche Vorgangsweisen: 105 Euro, wenn sie die Nachzahlung gleich leisten, 135 Euro später mit Erlagschein. Dem 34-Jährigen missfielen offenbar beide Optionen, weswegen er zu schimpfen begann und schließlich aufstand und den 36-Jährigen anspuckte. Dieser reagierte damit, dass er den Zahlungsunwilligen in den Sitz drückte. Da war der Zug kurz vor der Haltestelle Schönfeld-Lassee.

„Du wirst dafür bezahlen“, soll der störrische Fahrgast noch gedroht haben, dann holte der Zugbegleiter das Paar am Bahnhof aus dem Zug und rief die Polizei. Die konnte bei dem 34-Jährigen einen Kratzer am Kinn und ein etwas mitgenommenes T-Shirt feststellen. Der Kratzer war leicht mit einem ziemlich ausladenden Ring zu erklären, den der 36-Jährige auch an diesem Apriltag trug. Dass die Verletzung beim Reindrücken in den Sitz entstanden sein könnte, stritt der Beschuldigte auch gar nicht ab.

Der Kontrolleur soll der Aggressor gewesen sein

Warum er jetzt wegen schwerer Körperverletzung vor Richter Martin Bodner saß, waren die Versionen des slowakischen Paares. Da war es umgekehrt. Der 36-Jährige soll bereits bei der Kontrolle sehr aggressiv aufgetreten und durch die Zahlungsverweigerung geradezu in Rage gekommen sein. Erst durch die Hilfe anderer Passagiere konnte der Angeklagte davon abgehalten werden, weiter auf den 34-Jährigen einzuschlagen - so zumindest dessen Version der Vorgänge.

Zuerst befragte Bodner die 49-Jährige zu ihren Wahrnehmungen der Ereignisse und bekam dann in regelmäßiger Wiederholung den Griff vorgemacht, mit dem ihr Freund fast erstickt worden wäre. „Den kenn ich schon“, versuchte der Richter auch andere Details zu erfahren, wie zum Beispiel, ob sie Faustschläge gegen den 34-Jährigen gesehen hätte - was sie verneinte. Aber Blut hätte ihr Freund gespuckt und 800 Euro bei dem Gerangel verloren.

Faustschlag-Kaskade - zweimal links, zweimal rechts

Wem das noch nicht dramatisch genug war, für den konnte der 34-Jährige noch ein Schäuferl drauflegen. Ein Zahn sei ihm ausgeschlagen worden, gewürgt worden sei er, bedroht wurde er, ja nichts der Polizei zu sagen. Eindrücklich auch seine Schilderung einer regelrechten Faustschlag-Kaskade - zweimal links, zweimal rechts. Nur eben blöd, dass das seine Freundin nicht bestätigen konnte. Das wollte das vermeintliche Opfer nicht glauben, also rief der Richter die 49-Jährige erneut als Zeugin auf, wo sie wiederum mit der Würgegriff-Nummer glänzte, aber nicht mit Fäusten dienen konnte.

Damit war für Verteidiger Zaid Rauf der leichtere Teil seiner Arbeit gekommen, nämlich in seinem Schlussplädoyer einen Freispruch für seinen Mandanten zu fordern. Dem kam der Richter in diesem Fall gerne nach. Zwar habe er den 34-Jährigen„recht resch angepackt, aber das ist nicht strafbar.“ Bei den zwei Zeugen war sich Bodner ebenfalls mit Verteidiger Rauf einig: „ein Musterbeispiel von Falschaussage“. Weswegen zumindest einer der zwei Slowaken demnächst auf der Anklagebank in Korneuburg Platz nehmen wird.