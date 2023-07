Sozialbetrug: Hat angeklagte Marchfelderin alle getäuscht?

„Zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort“, lautete die Einschätzung von Richterin Lydia Rada am Ende eines Verfahrens wegen Betrugs am Landesgericht Korneuburg. Jahrelang soll eine 51-jährige Serbin aus Groß-Enzersdorf die Behörden über ihre Arbeitsfähigkeit getäuscht und somit Gelder bezogen haben, die ihr nicht zustehen. Als sie am 13. Oktober letzten Jahres bei der Kontrolle der Finanzpolizei in der Firma ihres Sohnes zugegen war, obwohl krankgemeldet, erstatteten die Polizisten Anzeige.

Vehement wies der Verteidiger die Anklage zurück

Fast schon empört über die Anklage, plädierte Verteidiger Peter Petz namens seiner Mandantin auf unschuldig. Dem Verfahren fehle jegliche Grundlage. Die Frau leide seit Jahren an einer chronischen Darmerkrankung, was ihr wiederholt über viele Jahre von Ärzten und Spitälern bestätigt worden sei: „Da müsste sie alle getäuscht haben.“ Auch eine Bereicherung seiner Mandantin konnte er nicht erkennen, seien doch die Bezüge, ob vom AMS oder der ÖGK, äquivalent.

Nach dem durchaus überzeugenden Eröffnungsplädoyer wollte es die Richter von der 51-Jährigen aber doch noch genauer wissen. Sie fing mit dem unmittelbaren Anlass - der Kontrolle der Finanzpolizei - an, wo protokolliert wurde, dass sie an einem Schreibtisch gearbeitet habe. Sie sei nur dazu gekommen, schließlich sei es die Firma ihres Sohnes: „Ich bin nur dort gesessen.“ Rada fragte auch wegen der Erkrankung der Serbin nach, die ihr schilderte, dass diese in Schüben verlaufe und sie alle vier bis fünf Wochen Infusionen bekomme: „Heilen kann man das nicht.“

Verteidigung durch Beweisverfahren bestätigt

Als Zeuge schilderte ein informierter Vertreter (39) der ÖGK, dass es, bis zum Zeitpunkt der Anzeige durch die Finanzpolizei, keinerlei Probleme oder Auffälligkeiten bezüglich der Beschuldigten gegeben habe. Ob er je Verdacht gehegt habe, dass es sich um Betrug gehandelt habe, beantwortete er sehr klar: „Nein, gar nicht.“ Und er bestätigte, dass die Tagessätze der ÖGK und des AMS die gleichen sind.

Somit hatte Verteidiger Petz seinem Eröffnungsplädoyer auch in der Schlussvariante nichts hinzuzufügen - außer, dass er sich durch das Beweisverfahren bestätigt fühlt. Das sah auch die Richterin so. Es wurde niemand betrogen und es hat sich niemand bereichert. Somit war das ein recht eindeutiger Fall von Freispruch. Und die Frau kann sich wieder der Eindämmung ihrer Erkrankung widmen - und ihrem Leben.