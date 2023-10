Strasshoferin soll Kinder geschlagen haben: Prozess

Allein das Zustandekommen einer Anklage wegen fortgesetzter Gewaltausübung war kennzeichnend für den Fall. Eine 35-jährige dreifache Mutter erstattete Anzeige gegen ihren Ehemann (37), da er gedroht haben soll, das Haus der Familie in Strasshof anzuzünden. Was aus dieser Anzeige wurde, war in der Verhandlung am Landesgericht Korneuburg nicht das Thema. Die Mutter musste sich vor einem Schöffensenat verantworten, weil sie ihre drei Kinder (9 bis 12 Jahre alt) regelmäßig geschlagen haben soll.

Diese Anschuldigungen stammten vom Vater und Ehemann, und sie wurden von Aussagen der Kinder gestützt. Trotzdem hielt Staatsanwalt Josef Mechtler nur eine dürre Anklageschrift von sechs Zeilen in der Hand. Somit war diese nicht gespickt mit Details zu den vermuteten Vorgängen in der Familie. Geradezu eine Einladung an Verteidiger Peter Miklautz, der namens seiner Mandantin zwar zwei Vorfälle zugab - „auf die sie sicher nicht stolz ist“ -, aber das begründe keine so weitgehende Anklage.

„Nicht schuldig - nicht in dieser Form, die mir vorgeworfen wird“

Also folgte die obligatorische Frage des vorsitzenden Richters, in diesem Fall Helmut Neumar, nach der Verantwortung der 35-Jährigen: „Nicht schuldig - nicht in dieser Form, die mir vorgeworfen wird.“ Ja, es sei am 16. April dieses Jahres dazu gekommen, dass sie ihren jüngsten Sohn zweimal mit einem Kochlöffel geschlagen habe. Und auch im Mai sei ihr die Hand ausgerutscht. Diesmal traf es den 11-Jährigen, der danach aus der Nase blutete.

„Also stimmt das alles nicht, übertreiben die Kinder“, blieb Neumar skeptisch. Angeklagt war immerhin ein Tatzeitraum von Juli letzten Jahres bis zum Juni heuer. Und schon tauchte der Richter ein in einen Scheidungskrieg vom Feinsten, der seit September, als die 35-Jährige den Entschluss zur Trennung schaffte, tobt. Da war es nicht mehr weit zur toxischen Beziehung, die immerhin 17 Jahre bislang gedauert hat, und wechselweisen Vorwürfen von psychischen Erkrankungen.

Die Kinder sagten vor Gericht nicht gegen ihre Mutter aus

Im ersten Moment irritierte die Aussage der Mutter, sie habe den Streit von den Kindern fernhalten wollen, bis ein nüchternes „Ist Ihnen nicht gelungen“ des Richters die Irritation wieder geraderückte. Der Dreh- und Angelpunkt der Staatsanwaltschaft waren die Aussagen der Kinder, denen - unter Ausschluss der Öffentlichkeit - die Befragung in der Verhandlung nicht erspart blieb. So überraschend es war, dass alle drei bei der Polizei schilderten, dass sie Angst vor der Mutter hätten, so wenig brachten ihre Einvernahmen im Prozess den Staatsanwalt weiter: Sie entschlugen sich ihrer Aussagen.

Das ließ schon vor der Urteilsberatung des Schöffensenats in abgewandelter Form an einen Filmtitel denken: Was von der Anklage übrig blieb. Und das war nicht viel, könnte man ergänzen. Die 35-Jährige wurde wegen der zwei Vorfälle, die sie zugab, wegen Körperverletzung zu einer unbedingten Geldstrafe von 3.600 Euro verurteilt, was 120 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe entspricht. Der Fall hinterlasse bei ihm einen „bitteren, schalen Nachgeschmack“, so das Fazit Neumars. Das Urteil ist rechtskräftig.