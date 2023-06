Streit endet mit Schnitt und zwei Faustschlägen

Zwei Stallarbeiter hatten am 21. Jänner dieses Jahres in ihrer Unterkunft in Markgrafneusiedl ein gravierendes Problem miteinander. Am Ende hatte der eine - ein 30-jähriger Tscheche - eine Schnittwunde, und der andere - ein 44-jähriger Rumäne - war mit zwei Faustschlägen niedergestreckt worden. Die Reihenfolge und die Umstände der Geschehnisse hatte Richter Martin Bodner am Landesgericht Korneuburg zu beurteilen.

Angeklagt war jedenfalls der Tscheche wegen schwerer Körperverletzung. Die Version des 30-Jährigen ging so: Der rumänische Kollege hätte spätabends geschrien, weil sein WC kaputt gewesen sei. Daraufhin sei er zum ihm gekommen, um den Schaden zu beheben. Damit's ein bisschen gemütlicher wird, nahm er zwei Flaschen Bier und eine Flasche Vodka mit zur Reparatur. Die alkoholischen Getränke wurde nach erfolgreich behobenem Toilettenschaden auch konsumiert.

Angriff mit dem Messer, Verteidigung mit der Faust

Jeder habe ungefähr gleich viel konsumiert, sagte der Beschuldigte. Auf einmal sei der 44-Jährige mit einem Messer auf ihn losgegangen. Den Grund für die Attacke vermutete er in einem sprachlichen Missverständnis, da beide Landsleute nur ihre jeweilige Muttersprache beherrschen. Mit dem linken Unterarm habe er den Messerangriff abgewehrt, wo ihm der 44-Jährige prompt einen fünf Zentimeter langen Schnitt versetzte. Die Narbe nahm der Richter persönlich in Augenschein.

Aber eben erst nach diesem Schnitt habe er den Ex-Arbeitskollegen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. „Hätte nicht ein Schlag gereicht?“, wollte der Richter vom 30-Jährigen wissen. Erst beim zweiten Schlag habe der Rumäne das Messer fallen lassen. Danach sei der Tscheche einfach schlafen gegangen. Durch das Adrenalin des Angriffs und den restlos konsumierten Alkohol hätte er den Schnitt selbst erst später festgestellt.

Kaum getrunken und plötzlich geschlagen worden

Die von der Schwester des Rumänen gerufene Polizei beschrieben den Zustand des 30-Jährigen bei dessen Auffinden in ihrem Bericht etwas euphemistisch mit „nur relativ orientiert“. Tatsächlich war er so betrunken, dass er nicht an Ort und Stelle vernommen werden konnte. Die Version des Rumänen über das Geschehene klang eklatant anders. Demzufolge sei der Tscheche plötzlich bei ihm aufgetaucht, um mit ihm zu trinken.

Um nicht unhöflich zu erscheinen, trank er drei „kleine Gläschen“ mit. Der 30-Jährige habe „ziemlich alles ausgetrunken“. Als er seinen unfreiwilligen Gast schließlich bat zu gehen, sei dieser auf ihn losgegangen und habe mehrmals auf ihn eingeschlagen - zuerst mit einer Bierflasche, dann weiter mit der Faust. Nachdem er zu Boden gegangen sei, habe der Angeklagte weiter auf ihn eingetreten und irgendwann zwischendurch auch gewürgt.

Schwester als Initiatorin dieser Anklage

Falls der Richter an dieser Stelle noch Zweifel gehabt haben sollte, war spätestens bei der Frage nach dem Schmerzengeld alles klar. Das könne der 44-Jährige nicht beantworten, das müsse Bodner seine im Saal anwesende Schwester fragen, was dieser nicht tat und die Frage somit unbeantwortet blieb, aber eine gute Vorlage für Verteidiger Thomas Müller ergab. Dieser sah in seinem Schlussplädoyer die Schwester als Initiatorin dieser Anklage. Sein Mandant habe in Notwehr gehandelt und somit freizusprechen.

Das tat Bodner denn auch, was an der glaubhafteren Version des bisher unbescholtenen Tschechen lag. Auch die zwei Schläge, um die Messerattacke abzuwehren, befand er als „noch im Rahmen“ und die Verletzungen passten zum geschilderten Ablauf. Gänzlich unglaubwürdig hatte sich der Rumäne mit seiner Aussage gemacht: „Es ist mit jeder Befragung mehr geworden.“ Die Bierflasche, die Tritte und das Würgen waren auch für den Richter neu, da sich kein Wort davon in den Polizeiprotokollen fand. Ob die Falschaussage des 44-Jährigen Folgen zeitigt, wird sich zeigen.