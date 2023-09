Streit im Marchfeld um des Nachbarn Knochen

Nachbarn sind etwas Schönes, wenn sie nur weit genug weg wohnen. Das mag sich schon so mancher gedacht haben. Aber auch das hilft nichts, wenn mit dem Nachbarn diebische Vögel im Bunde sind.

So wollte es sich eine 49-Jährige an ihrem freien Tag, am 30. Juni dieses Jahres gegen 12.30 Uhr in ihrem Whirlpool auf der hauseigenen Terrasse gemütlich machen, als ein Vogel einen Hühnerknochen in ihren Garten fallen ließ. Schnell war für die 49-Jährige der Schuldige gefunden, der 35-jährige Nachbar, der „immer“ seine Biotonne offenstehen lässt.

Das folgende Geschehen taugte dann immerhin zu einer Verhandlung am Landesgericht Korneuburg wegen versuchter Körperverletzung und gefährlicher Drohung. Angeklagt war der 35-jährige gelernte Tischler, weil er die 49-Jährige infolge einer verbalen Auseinandersetzung gestoßen haben soll, was diese fast zu Fall gebracht hätte, und nur durch einen anderen Nachbarn (37) verhindert werden konnte.

Aus der Emotion heraus gedroht und nicht ernst gemeint

Außerdem soll er der Nachbarin gedroht haben, sie mit heißem Wasser zu übergießen, sollte sie sich erneut seinem Grundstück nähern. Das gestand er vor Richterin Monika Zbiral auch ein, wobei er die 49-Jährige von vornherein als überaus aggressiv beschrieb, die ihn bereits vom Zaun aus angeschrien hätte. Somit sei die Drohung aus der Situation heraus entstanden und in keiner Weise ernst gemeint gewesen.

Die Befragungsstrategie der Richterin war klug gewählt. Denn vor dem vermeintlichen Opfer vernahm sie den unbeteiligten Zeugen, der das Geschehen Ende Juni anfangs nur beobachtet und sich dann aufgrund der Lautstärke des Streits der Auseinandersetzung genähert hatte.

Der schilderte einen körperlichen Kontakt des 35-Jährigen mit der Nachbarin. Dieser hätte aber ausschließlich abwehrenden Charakter gehabt, um zu verhindern, dass die 49-Jährige das fremde Grundstück betritt. Die Frau sei auch keineswegs fast zu Fall gekommen. Nur aus Reflex hätte der 37-Jährige seine Hand als Stütze angeboten.

„Ich wollte ihm geben, was ihm gehört“

„Ich wollte ihm geben, was ihm gehört“, schilderte dann die Nachbarin ihren Auftritt beim 35-Jährigen, als sie ihn mit dem Hühnerknochen bewarf. Und Beschimpfungen seien von ihrer Seite sowieso ganz sicher nicht gefallen. Nun, die Beweislage – die auch durch einige Videoaufnahmen gestützt war – war eine andere.

Auf den Aufnahmen sei zwar ein körperlicher Kontakt erkennbar, so Zbiral, aber sie könne in den Bildern keinen Verletzungsvorsatz erkennen. So wurde der bisher Unbescholtene im Anklagepunkt der versuchten Körperverletzung freigesprochen. Für die gefährliche Drohung – die er ja eingestand – bot die Richterin ihm eine Diversion in Form einer zweijährigen Probezeit an, was der 35-Jährige dankbar annahm. Mit dem Ausgang des Verfahrens gilt er weiterhin als unbescholten.