Schützen aus Bezirk Gänserndorf siegten in Marchegg

Organisiert wurden die diesjährigen Landesmeisterschaften vom NÖ Jagdverband und dem Team des Schießplatzes Marchegg unter der Leitung von Dieter Kowarovsky und Franz Zachs. Insgesamt 229 Jäger aus 17 Bezirken stellten sich in den Einzelbewerben sowie im Kampf um den begehrten Titel der besten Mannschaft der Herausforderung.

Bezirksschießreferent und Mannschaftsführer Hubert Demmer motivierte seine Schützen rund um Helmut Rosskopf, Georg Zettel, Thomas Zuna, Johann Dienst, Johannes Mayrhofer-Grünbühel und besonders seine beiden Jungschützen Christian Hanzlovic und Florian Marko zu hervorragenden Leistungen.

Diese Crew holte also den erhofften Heimsieg in den Bezirk Gänserndorf und krönte sich zum verdienten NÖ. Landesmeister mit 1.118 Punkten. Bezirksjägermeister Direktor Gerhard Breuer und Bürgermeister Gernot Haupt schlossen sich den vielen Gratulationen an.

Neben der Ehrung der besten Schützen gab es zudem eine Tombola mit einer Vielzahl an attraktiven Preisen. Die Schützinnen und Schützen wurden vom Team des Schießplatzes Marchegg kulinarisch und von der Jagdhornbläsergruppe „Nimrods Saubläser“ musikalisch verwöhnt.