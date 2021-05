Unglaubliche 132 Gruppen mit mehr als 3.000 Mitgliedern aus allen vier Vierteln Niederösterreichs stellten sich im Herbst 2020 der Herausforderung, 42 Stunden für den guten Zweck zu arbeiten. Sie alle leisteten dabei Großes und konnten beeindruckende Ergebnisse präsentieren.

In Summe wurden von den Burschen und Mädels mehr als 100.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. 43 goldene, 47 silberne und 36 bronzene Auszeichnungen wurden dafür vergeben. Den Landessieg holte sich die Landjugend Göstling an der Ybbs. 40 Burschen und Mädels errichteten im Ortszentrum unter dem Projekttitel „AussichtsReich“ eine Aussichtsplattform in rund 4 Metern Höhe.

Der Landjugend des Bezirks Zistersdorf wurde für sein Projekt „Erlebnisbiotop Moosteich“ mit Silber ausgezeichnet. Die Gruppe Marchfeld erhielt einen bronzenen Pokal.

Zusätzlich zur Ausführung muss jede Gruppe eine Mappe gestalten und einen Webblog auf www.projektmarathon.at führen.