Mit interessanten Plänen lässt die Gemeindeführung aufhorchen: Im Zuge des Projekts „Gänsemarsch durch Gänserndorf“ soll das Stadtzentrum mit dem Landschaftspark in Form eines Rundweges verbunden werden.

VP-Bürgermeister René Lobner erklärt: „Der Landschaftspark wird attraktiviert und durch einen neu gestalteten Verbindungsweg zwischen Brunnengasse und Umfahrungsstraße besser angebunden.“ Der direkte Zugang aus der Stadtmitte in den Landschaftspark soll mit Bepflanzungen und Info-Gänsesäulen ausgestattet werden.

„Der Teich im Landschaftspark wird ausgebaggert und vom Schlamm und Schilf befreit“, so Lobner weiter. Es soll auch ein Aussichtsturm mit Blick über den gesamten Landschaftspark und speziell auf den Teich errichtet werden. Pulttafeln am Geländer sollen über die Tiere am Teich informieren. Weiters wird ein Steg zur Beobachtung der „Gänserndorfer Gans’ln“ hergestellt.

Die Gänsesäulen, die das Thema „Gänserndorf – Stadt der Säulen“ wieder aufgreifen, ziehen sich wie ein roter Faden durch den gesamten Rundweg. Diese dienen zum einen als Wegweiser und zum anderen als Infosäulen. „Die Plätze vor der Bezirkshauptmannschaft und dem Rathaus, die Teil des Rundweges sind, sollen im Zuge des Projekts ebenfalls attraktiviert bzw. begrünt werden“, so der Bürgermeister. Stichwort: Brunnen, Säulen, Beleuchtung, Info-Point und diverse Sitzgelegenheiten.