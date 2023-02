Schwarz, Rot & Blau vertreten den Bezirk Gänserndorf

An der Anzahl der Landtagsabgeordneten für den Bezirk änderte diese Wahl nichts. So wie bisher sind ÖVP, SPÖ und FPÖ vertreten. Mit René Zonschits zieht für die Sozialdemokraten jedoch ein neues Gesicht in den Landtag ein. (Karin Renner hatte bekanntlich nicht mehr kandidiert.) René Lobner von der Volkspartei und Dieter Dorner von den Freiheitlichen hatten bisher bereits Sitze inne und werden auch weiterhin im Landtag vertreten sein.

Eindeutiger Spitzenreiter in puncto Vorzugsstimmen im Bezirk ist der Gänserndorfer Bürgermeister René Lobner. Mit 5.509 Vorzugsstimmen konnte er seine Mitbewerber aus den anderen Parteien weit hinter sich lassen. Zudem erreichte er das beste ÖVP-Vorzugsstimmenergebnis aller ÖVP-Bezirkskandidaten in NÖ. Von insgesamt 8.014 Stimmen gehen somit fast 70 Prozent auf Lobners Konto.

Im Vergleich zu seinem persönlichen Spitzenwert aus 2018 sackte er bei der diesjährigen Wahl jedoch rund 200 Stimmen weniger ein. Lobner sitzt bereits seit 2011 im Landtag und ist damit der am längsten dienende Abgeordnete der drei Bezirksvertreter. Die Bad Pirawarther Bäuerin Michaela Zuschmann fuhr 957 Stimmen ein und liegt bei den Schwarzen des Bezirks auf Platz zwei.

Zonschits wird zum roten Flaggschiff

Neu ins Rennen ging Angerns Vizebürgermeister Rene Zonschits. Er folgte auf Karin Renner als Bezirksvorsitzender der SPÖ und wird den Bezirk künftig für die Roten im Landtag vertreten. Aus dem Stand heraus erreichte der Ollersdorfer 2.274 Vorzugsstimmen im Bezirk und schlug seine Parteikollegin im Vergleich zu 2018 um rund 1.000 Stimmen.

Dieter Dorner von der FPÖ konnte sein Vorzugsstimmenergebnis im Vergleich zu 2018 fast verdreifachen. Um 534 direkte „Kreuzerln“ auf der Bezirksliste legte der Blaue aus Pframa (Eckartsau) bei der heurigen Landtagswahl zu. Insgesamt durfte sich der Kandidat der Freiheitlichen über 1.322 Stimmen freuen. Dorner sitzt bereits seit 2018 im Landtag.

Weder die Grünen noch die NEOS konnten einen ihrer Kandidaten in den Landtag schicken. Von den insgesamt 2.800 Grünen-Wählern im Bezirk gaben 236 Personen Bettina Bergauer aus Deutsch-Wagram ihre Vorzugsstimmen. 2.698 Stimmen wiederum holten die NEOS im Bezirk. 180 davon gaben dem Gänserndorfer Gemeinderat Joseph Lentner ihre Vorzugsstimmen.

