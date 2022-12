Gänserndorfer Gemeinderat Joseph Lentner führt NEOS an

Werbung

Nach ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen haben nun auch die NEOS ihren Bezirksspitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl gekürt: Es ist – wenig überraschend – Gemeinderat Joseph Lentner aus Gänserndorf-Süd. Der gebürtige Deutsche, der hauptberuflich als Physiotherapeut tätig ist, hat jedoch nur in der Theorie die Chance, tatsächlich ins Landesparlament, wo die NEOS derzeit drei Mandate besetzen, einzuziehen.

Am zweiten Platz der pinken Bezirksliste findet sich der einstige ÖVP-Wirtschaftsstadtrat und jetzige NEOS-Gemeinderat in Groß-Enzersdorf, Reinhard Wachmann (59). An dritter Position steht der Gänserndorfer Lukas Turetschek (36).

Was sind Lentners Themen im Wahlkampf? „Die Menschen im Bezirk brauchen ein Gesundheitszentrum, das eine leistbare, medizinische Basisversorgung für Jung und Alt garantiert.“ Und: „Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und die Umsetzung einer alternativen Lösung zum Bau der Marchfeld-Schnellstraße S8 sind längst überfällig.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.