Probstdorf: Minister begutachtete Versuche am Feld

„Österreich ist beim Getreide-Saatgut zu 100 Prozent Selbstversorger. Wir sind in diesem Bereich also bestens vorbereitet und in Zeiten der Krise nicht von Importen abhängig“, sagt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig bei seinem Besuch der Saatzucht Donau in Probstdorf.

Denn auch wenn die Mähdrescher und Traktoren derzeit voll im Ernte-Einsatz sind – das Thema Versorgungssicherheit ist durch den Angriffskrieg in der Ukraine stets präsent. Dass die Versorgung sichergestellt werden kann, ist auch ein Verdienst der beiden Probstdorfer Unternehmen: Die Probstdorfer Saatzucht ist gemeinsam mit der Saatbau Linz und der RWA einer der drei größten Produzenten und Anbieter für Saatgut in Österreich.

Das Besondere an der Saatzucht Donau: Es ist der größte Pflanzenzüchtungsbetrieb in Österreich. Und: „Wir sind das einzig familiengeführte Saatgutunternehmen“, betont Verena Schimka-Gohn, als sie den Minister durch die Hallen führt, in denen bis zu 35.000 Tonnen Saatgut pro Jahr aufbereitet werden.

Die Leiterin der Abteilung Baugetreide sprach mit Totschnig offen über Probleme, die auf den Betrieb zukommen. Die Maistrockungsanlage wird mit Gas betrieben. „Wenn wir kein Gas bekommen, können wir den Mais nicht trocknen“, sagt Schimka-Gohn. Für das nächste Jahr werde nach Alternativen gesucht, doch heuer sei der Betrieb auf Gas angewiesen.

Nach dem Rundgang ging es bei „richtigem Dreschwetter“, wie der Minister feststellte, hinaus aufs Feld, damit er sehen konnte, wie die Züchtungen getestet werden. Ein Schwerpunkt der Kreuzungen beim Getreide liegt nämlich darauf, Sorten zu erschaffen, die auch bei hohen Temperaturen eine hohe Ertragsstabilität aufrecht erhalten. Geschäftsführer Johann Birschitzky erklärte, wie hunderte Getreidestämme über die Jahre auf zehn bis 15 reduziert werden, die „gut genug sind“, um von der AGES geprüft zu werden. „Entscheidend ist: Hat die Sorte einen landeskulturellen Wert?“, erklärt Birschitzky. Nur eine Sorte, die eine Verbesserung erbringe, bekomme auch eine Zulassung. 500 Weizenkreuzungen sind es pro Jahr, die in der Saatzucht Donau kreiert werden.

„Wir gehen dem Klimawandel mit unseren Versuchen entgegen“, schildert Birschitzky. Diese Forschungsarbeit wird vom Landwirtschaftsministerium im Projekt „Klimafit“ gefördert. „An Standorten wie Probstdorf wird unser Saatgut nicht nur produziert und für die nächste Saison eingelagert, sondern es wird gemeinsam mit anderen österreichischen Züchtern auch an klimafitten Sorten geforscht“, spricht der Minister von 600.000 Euro pro Jahr, mit dem „Klimafit“ unterstützt wird.

