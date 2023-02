Ärger wegen Zugausfällen: Pendler rotieren

Die Pendler der Marchegger Ostbahn haben es derzeit nicht leicht. Züge kommen verspätet oder fallen ganz aus – und das teilweise in den besonders stark frequentierten Haupt-Pendlerzeiten am frühen Morgen. So wandte sich eine verzweifelte Lasseerin (Name der Redaktion bekannt) an die NÖN und klagte ihr Leid.

„In nur einer Woche gab es diese Ausfälle: Am 30. Jänner der REX 8 mit Planabfahrt um 7.08 Uhr, am 2. Februar der REX 81 um 6.43 Uhr und auch gleich der REX 8 um 7.08 Uhr sowie der REX 81 um 7.43 Uhr. Am Tag darauf wieder der REX 8 um 7.08 Uhr. Am 7. Februar fiel dann auch noch der REX 81 mit Planabfahrt um 6.25 Uhr aus, der REX 8, der um 7.08 Uhr fahren sollte, war außerdem um 15 Minuten verspätet“, zählt die Lasseerin auf. „Und das waren nur die Hinfahrten und nur die Züge in meinem ,Pendlerzeitfenster‘ am Morgen.“

Entschädigungen halten sich in Grenzen

Es gebe zwar die Möglichkeit, von den ÖBB entschädigt zu werden, wenn man die ausgefallenen Züge dokumentiert und meldet, die „Ausbeute“ sei aber wenig lukrativ: „Ich zahle monatlich fast 80 Euro und bekomme bei der jährlichen Rückerstattung nie mehr als 20 Euro heraus. Das ist inakzeptabel und völlig unverständlich! Und dann wundert man sich, wenn Menschen lieber das Auto statt die Öffis nehmen.“

Auch andere ÖBB-Kunden kennen das Problem: „Ich nehme schon immer den frühesten Zug, um einen Zeitpolster zu haben, damit ich rechtzeitig in die Arbeit komme. So viele Zugsausfälle wie in den letzten Monaten hatte ich noch nie“, beklagt eine weitere Pendlerin.

Die NÖN konfrontierte die ÖBB mit den Vorwürfen. Sprecherin Julia Krutzler erklärt: „Leider lassen sich – wenngleich unser Wagenmaterial regelmäßig gewartet wird – Zugausfälle oder Verspätungen aufgrund technischer Störungen oder höherer Gewalt im Allgemeinen nie zur Gänze vermeiden. Wir versuchen aber stets, die Auswirkungen auf die Reisenden so gering wie möglich zu halten.“

Bezüglich des geschilderten Falles habe man recherchiert und könnte bestätigen, dass die genannten Züge unter anderem aufgrund einer Fahrzeugstörung bzw. aufgrund eines Schadens am Gleis nicht fahren konnten.

„Es ist unsere höchste Priorität, unsere Reisenden immer pünktlich und sicher an ihr Ziel zu bringen. Die Pünktlichkeit ist natürlich vor allem für Pendler relevant, weshalb wir auf die Hauptverkehrszeiten ein besonderes Augenmerk legen. Aktuell liegt die Pünktlichkeit auf der Strecke Wien Hauptbahnhof – Marchegg bei rund 99 Prozent“, so Krutzler.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.