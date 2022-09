Benefizkonzert für die Schafe

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Es begann vor fünf Jahren mit einem grenzüberschreitenden Naturpflegeprogramm an der March, das Marchwiesen mit Hilfe einer Schafherde erhalten sollte. Über 200 Schafe wurden von Verein WUK, der auch die soziale Landwirtschaft in Gänserndorf betreibt, angeschafft.

Wenig später kam die Schafherde für ein größeres Pflegeprogramm an der Donau zum Einsatz, nämlich an den Schutzdämmen zwischen Wien und Bratislava. Und von dort wurden sie auf die Donauinsel engagiert und pflegten dort drei Jahre lang die Wiesen.

Doch nun wurde dies neu ausgeschrieben, eine andere Herde wurde eingestellt und ein Gutteil der Marchfelder Schafe wurde „arbeitslos“. „Wir waren fassungslos und sehr enttäuscht“, sagte Ursula König beim Benefizkonzert für die Herde am vergangenen Wochenende in Lassee. Es sei jemand vorgezogen worden, der nicht einmal noch die Tiere beieinander hatte.

Die Herde fand nun Unterschlupf in Lassee, der vormalige ÖVP-Bürgermeister Karl Grammanitsch hatte sie auf die Gemeindegründe eingeladen. Die Schafe grasen in kleineren Projekten in diversen Naturschutzgebieten in der Umgebung, denn gerade Lassee hat ja Trockenrasen auf seinem Gemeindegebiet. Die Autobahngesellschaft Bonaventura lässt bei Gerasdorf rund 15 Hektar von der Schafherde mähen.

Private können ebenso Schafe mieten: „rent a sheep“ kann den Rasenmäher in größeren Gärten ersetzen. „Aber die Einkünfte werden weniger, die Kosten höher, wir brauchen neue Aufträge“, so König. Derweil müssen für die Erhaltung der Herde beim Benefizfest Spenden gesammelt werden.

