Vor Kurzem wandte sich eine Lasseer Mutter an die NÖN-Redaktion. Sie sieht ihren mittlerweile 15-jährigen Sohn, der laut ihrer Aussage an ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, Anm.) leidet, in der Sonderschule fehl am Platz. Dorthin wurde er im Vorjahr nach Auffälligkeiten von der NMS Lassee „überstellt“. Ihrer Meinung nach soll ihr Sprössling sich auf das Berufsleben vorbereiten, er müsse das aktuelle Schuljahr aber in einer Volksschulklasse der Sonderschule absolvieren.

„In der Klasse wird nicht auf die Bedürfnisse meines Sohnes eingegangen, da er von behinderten Kindern, die schreien und mit Fäkalien schmieren, umgeben ist“, so die Mutter. Sie wünscht sich einen sofortigen Schulwechsel, der aber von Gemeindeseite und von der Bildungsdirektion Niederösterreich nicht zugelassen wird. Der zuständige Bezirksschulinspektor Karl Stach verweist im Gespräch mit der NÖN darauf, dass in Lassee die nötigen Ressourcen vorhanden sind.

Weiters betont Stach, dass gerade in einer Sonderschule ganz gezielt auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers eingegangen werde. „Gerade in sehr kleinen Klassen, wo oft jedes Kind einen eigenen Lehrplan hat, ist so ein Schüler gut aufgehoben“, lässt Stach wissen: „Außerdem wird der betroffene Jugendliche ganz besonders gefördert.“

Vonseiten der Gemeinde weist man darauf hin, dass es seit fast 15 Jahren einen Gemeinderatsbeschluss gibt, der besage, dass kein Schulgeld an andere Gemeinden bezahlt werde, wenn die nötigen Voraussetzungen in der Gemeinde gegeben sind. Eine Ausnahme werde nur dann gemacht, wenn es um eine spezielle Schule mit Sport- oder Musik-Schwerpunkt gehe.