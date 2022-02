Bodypainterin erobert die Welt der Kunst

Andere posten auf sozialen Medien Essensbilder, Fotos ihrer Haustiere oder teilen ihre Begeisterung für schnelle Autos. Veronika Dennecke aus Lassee hat eine besonders kreative und künstlerische Ader. Sie postet immer wieder Beiträge von ihrem kunstvoll geschminkten Gesicht.

Sie hat sich alles selber beigebracht, vom Schminken bis zum Fotoshooting überlässt sie nichts dem Zufall und vertraut dabei auf ihr eigenes Können. Eine treue Fangemeinde im Alter von 5 bis 85 Jahren folgt der gebürtigen Tschechin in den diversen Kanälen. Ihre Ideen und Vorlagen holt sie sich aus bekannten Kinofilmen wie „Spiderman“ oder „Es“, aber auch eigene Kreationen, die ihr beim Sport oder in der Nacht beim Träumen einfallen, setzt sie kreativ um. Da wird nicht nur einfach geschminkt, viele Requisiten werden selbst gebastelt und eine breite Palette an Perücken kommt zum Einsatz.

Erste Schritte als Model für eine Bodypainterin

Ehemann Alex, selbst Fotograf, fördert und unterstützt das Hobby seiner Frau. Foto: Ernst Spet

So war es nur eine Frage der Zeit, bis sie von einer Bodypainterin angesprochen wurde, für die sie dann mehrmals Model stand. Begeistert von dieser Art sich künstlerisch zu verwirklichen probierte es die 42-Jährige, die seit 2007 mit ihrem Mann Alex, ein waschechter Bayer, und ihren beiden Söhnen in Lassee lebt, selbst mit der Kunst des Bodypaintings.

Es folgten einige Wettbewerbe, bis sie zum ersten Mal 2020 bei den slowakischen Meisterschaften antrat und auf Anhieb den Titel holte. Auf ihre Aktionen wurde auch der Chefredakteur des slowakischen Lifestyle-Magazins „Exclusive“ aufmerksam.

Nach einem Treffen war der Zeitungsmacher so begeistert, dass er Dennecke gleich vier Seiten in seinem Hochglanzblatt reservierte. Nach dem Erfolg bei den slowakischen Meisterschaften waren bereits weitere Wettbewerbe geplant, die aber Pandemie- bedingt verschoben wurden.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden