Feuerwehrjugend: Vom Drahtesel auf die Zille:

Der Nachmittag des Pfingstsamstags stand im Zeichen der Feuerwehr und im Zeichen des Rades: Die Lasseer Jugendbetreuer und Jungfeuerwehr luden nämlich zum Radwandertag ein. Ein Highlight: In der Schwemme durfte mit Zillen gefahren werden, zum Ausklang stand ein Dämmerschoppen auf dem Programm.

An einer Labestation mussten die Pedalritter ihr Geschick beweisen und natürlich auch die Strecke aufmerksam beobachten, da zwischendurch immer wieder versteckte Feuerwehrgegenstände zu sichten waren. Zum Abschluss der Radtour musste eine Schätzfrage beantwortet werden. Die ersten drei Gruppen wurden mit Pokalen belohnt.

Beim Zillenfahren auf der Schwemme wurden heuer erstmals zwei Bewerbe durchgeführt: Die Feuerwehrmitglieder traten in einer eigenen Liga an, aber auch die „Zivilisten“ durften ihr Glück auf dem Wasser ausprobieren – mache stellten sich sehr geschickt an.

Obwohl gleich vier Regenschauer über den Gästen niederkamen, ging die Veranstaltungen erfolgreich und ohne Unfälle über die Bühne. Den Kindern war der Regen ohnehin egal, sie tobten sich in der Hüpfburg aus. Unter den Gästen konnte Martin Schreiner Bürgermeister Roman Bobits und Vizebürgermeister Peter Gahleitner begrüßen. Auch die Feuerwehrkameraden Matthias Imrek und Michael Malcher besuchten den Dämmerschoppen der Lasseer Feuerwehr und verbrachten dort gemütliche Stunden.

