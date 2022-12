„Föhrenteufel“ machten Radau

Werbung

Wo sich für gewöhnlich die Fußballerinnen und Fußballer des SC Lassee wöchentlich mit den Gegnern ihrer Liga duellieren, ging es vergangenen Samstag noch weitaus rauer und lauter zu.

Die „Föhrenteufel Strasshof“ nahmen diesmal das Spielfeld in Beschlag. Mit ihrem furchterregenden Perchtenlauf lockten sie dabei auch hunderte Zuschauer an. Die Tribüne und der Spielfeldrand waren gesäumt mit Menschen und das Hans-Waraschitz-Stadion in mystisches, grünes Licht getaucht.

Was folgte, war eine gut eineinhalb stündige laute Show mit viel Feuer, Rauch und pyrotechnischen Effekten. Der eine oder andere zu neugierige Besucher bekam dann schon auch ein paar Hiebe mit der Rute ab. Hatte dann aber vielleicht doch ein Kind Angst vor den grusligen Gestalten, gab es tröstende Worte von den mit den furchterregenden Perchten mitgereisten Engerln. Dass die lauten Krampusse allerdings auch sanfter können, bewiesen sie im Anschluss an die Show mit einem weihnachtlichen Platzkonzert.

Beeindruckt ob der vielen Zuschauer zeigten sich auch die Organisatoren und Verantwortlichen des SC Lassee, allen voran Obmann Alfred Zöhrer, der sich sogleich bei allen Helfern, die die „spuktakuläre“ Show ermöglicht hatten, und der Feuerwehr Lassee, die die Brandwache für das gruslige Event am Sportplatz übernommen hatte, bedankte.

