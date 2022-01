Prozess: War Unfallopfer angegurtet?

Am 21. Oktober ereignete sich ein folgenschwerer Unfall, infolgedessen ein Mitfahrer (57) eines Pritschenfahrzeugs, dessen Lenker durch das Nichtbeachten eines Vorranggebots einen Unfall verursacht hatte, wegen falscher Beweisaussage vor dem Landesgericht Korneuburg landete. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, entgegen seiner Aussage bei der Polizei-Inspektion Lassee, nicht angegurtet gewesen zu sein.

Tatsache ist, dass sich der kroatische Arbeiter nach dem Unfall auf einem Acker neben dem Fahrzeug wiederfand. Wie es dazu kam, konnte er allerdings nicht aus eigener Wahrnehmung schildern, denn er war bewusstlos – er hatte sich bei dem Aufprall den Atlaswirbel gebrochen. Später habe ihm sein Kollege (43) geschildert, dass es ihn durch die rechte hintere Seitenscheibe des Kleibusses katapultiert habe, was der 57-Jährige so den Polizisten geschildert hatte. Das widersprach aber seiner Aussage, er sei angegurtet gewesen.

An dieser Stelle hakte Verteidigerin Aida Slijepcevic ein. Ihr Mandant sei am 24. Oktober aus der stationären Behandlung entlassen worden und fünf Tage später von der Polizei vernommen worden, obwohl er darauf hingewiesen hatte, dass er unter dem Einfluss von starken Schmerzmitteln stehe und sich deswegen nicht imstande sah. Sie stellte auch die Beweise der Staatsanwaltschaft infrage: „Haben Sie welche?“

Richter tadelte Vorgehen der Polizei

Diese Stafette nahm wiederum Richter Bodner derart auf, dass er in seiner Urteilsbegründung die Beweisbarkeit dieses Delikts im vorliegenden Fall an sich bezweifelte und indirekt die Polizei für die Vorgangsweise am 29. Oktober tadelte.

Er würde gerne den Unfallbeteiligten sehen, der sich nach so einem Crash an alle Details erinnere. Die Folge war ein Freispruch für den 57-Jährigen – auch deshalb, weil sein Gurt im Fahrzeug der einzige war, der nicht fotografisch von der Polizei dokumentiert wurde.

