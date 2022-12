Loch am Güterweg gibt Rätsel auf

Werbung

Vorsicht ist geboten, wenn man einen Feldweg in der Nähe von Lassee benutzen will: Ein tiefes Loch hat sich auf dem Güterweg in der Nähe des Stempfelbachs aufgetan und stellt eine Gefahr für Fußgänger dar. Auch Fahrzeuge könnten bei der Überfahrt beschädigt werden.

Wie konnte das passieren? ÖVP-Bürgermeister Roman Bobits gibt Auskunft: „Solche Löcher können immer wieder vorkommen, sie entstehen meist durch eingestürzte Biberröhren, die den Tieren als Fress- und Spielröhren dienen.“

Grund für die Unterminierung des Feldweges dürfte die unmittelbare Nähe zum Stempfelbach sein. Dort sind naturgemäß zahlreiche Biber heimisch, die ihre Behausungen in Wassernähe unterirdisch bauen. Auch zur Belüftung bauen die Nager Stollen in alle Richtungen. Dadurch kommt es immer wieder zu Einstürzen dieser Röhren.

Das betreffende Loch wurde umgehend von Mitarbeitern des Bauhofs der Marktgemeinde Lassee verfüllt, damit keine Personen oder Fahrzeuge zu Schaden kommen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.