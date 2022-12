Mit der Ostbahn in die Zukunft: Ausbau abgeschlossen

Werbung

Die Pendler auf der Marchegger Ostbahn dürfen sich freuen: Die Elektrifizierung ermöglicht es, dass auf der Strecke von Wien bis Marchegg (Linie R81) nun vorrangig die mit grünem Strom betriebenen, barrierefreien ÖBB Cityjets zum Einsatz kommen. WLAN an Bord, eine Klimaanlage und Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h sorgen für ein besseres und besonders klimafreundliches Reiseerlebnis und eine Fahrzeitverkürzung von bis zu fünf Minuten.

Judith Engel, ÖBB-Infrastruktur-Vorständin, erklärt: „Wir haben auf der Marchegger Ostbahn 37 Kilometer Strecke elektrifiziert. Ich freue mich, dass wir damit das größte Elektrifizierungsprojekt der vergangenen Jahre erfolgreich abgeschlossen haben.“

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko ergänzt: „Mit den Modernisierungsarbeiten schaffen wir für die Pendler in Niederösterreich eine zukunftsträchtige Verbindung mit sieben neuen Bahnhöfen sowie Park&Ride- und Bike&Ride-Anlagen.“

Ausbau brachte mehr Sicherheit

Die Strecke der Marchegger Ostbahn ist zum Großteil zweigleisig ausgebaut und durchgehend elektrifiziert. Auch in die Sicherheit rund um die Bahnstrecke wurde kräftig investiert. So wurden alle Eisenbahnkreuzungen der Marchegger Ostbahn mittlerweile aufgelassen und durch Über- oder Unterführungen ersetzt.

Pünktlich zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember wurden die letzten Arbeiten an den Bahnhöfen entlang der Marchegger Ostbahn abgeschlossen. Sieben Bahnhöfe erstrahlen nun in neuem Glanz und sind barrierefrei. Die letzten Arbeiten im Bahnhof Schönfeld-Lassee wurden im Oktober finalisiert. Insgesamt wurden entlang der Marchegger Ostbahn 623 Abstellplätze für Pkw, 34 für Motorräder/Mopeds und 251 für Fahrräder errichtet. Außerdem bieten die ÖBB an allen diesen Bahnhöfen Familien-, Frauen- und barrierefreie Parkplätze an.

Der nächste Meilenstein ist der zweigleisige Vollausbau der Marchegger Ostbahn bis 2025. Dann werden auch noch die Abschnitte von Wien-Aspern Nord bis Siebenbrunn-Leopoldsdorf und Schönfeld-Lassee bis Marchegg zweigleisig. Die Bauarbeiten dafür starteten Mitte 2022 und liegen bis dato im Zeitplan.

