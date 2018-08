Pkw kollidierte mit Motorrad: Fünf Verletzte .

Ein Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Lassee (Bezirk Gänserndorf) hat am Sonntagnachmittag fünf Verletzte gefordert. Beteiligt waren nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich je zwei Motorräder und Pkw. Die Opfer wurden in Krankenhäuser transportiert bzw. begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.