Lassee Pkw überschlug sich und blieb gerade noch vor Tunnelportal liegen

Lesezeit: 2 Min Thomas Schindler

Die Freiwillige Feuerwehr Lassee kümmerte sich um das Unfallwrack. Foto: FF Lassee

I n der Nacht auf Mittwoch, genauer gegen 1.45 Uhr, krachte es in Lassee unmittelbar vor der neuen Bahnunterführung: Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich in der Folge mehrmals, ehe er gerade noch vor dem Tunnelportal am Dach liegend zum Stillstand kam.