„Sprengteufel“ wurde geschnappt

Am Neujahrstag erstatteten mehrere Personen in Lassee Anzeige wegen Sachbeschädigungen durch Böller. So wurden in der Silvesternacht im Lasseer Ortsgebiet zwei mobile Baustellen-WCs sowie ein öffentlicher Mistkübel gesprengt.

Bedienstete der Polizei-Inspektion Lassee ermittelten, dass in der Nähe von zwei der Sachbeschädigungen eine Silvesterparty veranstaltet wurde. Dort konnten sie einen 18-Jährigen als Beschuldigten ausforschen. Dieser war bei seiner Einvernahme geständig.

Durch die Taten entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Beschuldigte wurde bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Ein weiterer 18-Jähriger aus dem Bezirk wurde bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, da dieser verdächtigt wird, die Böller illegal erworben und zur Silvesterparty mitgebracht zu haben.

