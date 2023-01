Traditionsbetrieb feierte rundes Jubiläum

Zuerst wurde die Dachdeckerei Franz Hrdlicka gegründet, ehe einige Jahre später die Bauspenglerei und danach schließlich die Zimmerei mit Holzbau hinzukamen.

Das weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannte Traditionsunternehmen wird nun in zweiter Generation von Sohn Günther Hrdlicka weitergeführt, der nach erfolgreich absolvierter HTL in Mödling in den Familienbetrieb einstieg. Vor zwei Jahren wurde der Firmensitz verlegt.

Heute hat das Unternehmen seinen Sitz in einem 240 m² großen Bürogebäude samt 1.480 m² großer Lagerhalle. Durchschnittlich beschäftigt die Firma 25 Mitarbeiter, auch Lehrlinge werden regelmäßig ausgebildet.

Doch obwohl Franz Hrdlicka das Unternehmen an seinen Sohn weitergegeben hat, lehnt er sich nicht zurück und schaut zu. Er steht seinem Sohn Günther beratend bei und hilft weiterhin im Familienbetrieb mit. Dennoch hat der stolze Großvater zweier Enkel nun sicherlich mehr Zeit, um seinen Hobbys – wie dem Motorradfahren – nachzugehen.

