Model aus Deutsch-Wagram startet durch

Fast drei Jahre lang modelte Katharina Jordan aus Deutsch-Wagram für eine große Wiener Agentur. Gerade mal einen einzigen Job konnte das schöne blonde Model in dieser Zeit erobern. „Ich hatte das Gefühl, die Agentur würde mich überhaupt nicht fördern,“ meint Katharina heute. Zufällig wurde die 21-Jährige dann von Agenturchef Dominik Wachta (1st Place Models) angesprochen. Die Agentur hat ihren Hauptsitz in Miami und ihre Freundin, Lea-Rebecca Cretu, steht dort unter Vertrag und feierte bereits Erfolge.

Nach kurzer Zeit war man sich einig und für die Deutsch-Wagramerin begann eine vollkommen unerwartete Wendung in ihrer Modelkarriere. Dass Wachta überhaupt auf sie aufmerksam geworden war, fällt auch eher unter die Kategorie Zufall. Lebt doch der „Österreichs-Nächstes-Topmodel“-Erfinder seit neun Jahren in Spanien. „Bei Kathi sah ich einfach etwas und sie ist ein Typ, den wir so noch nicht in unserer Kartei hatten“, meint der Modelmanager.

Drei Aufträge gleich in der ersten Arbeitswoche

Gleich in ihrer ersten Woche bei 1st Place Models konnte Katharina drei Buchungen an Land ziehen. Dazu kümmerte man sich bei ihrem neuen Management auch gleich einmal um einen professionellen Portfolio-Aufbau. Zahlreiche Fotojobs später feierte das Model, jetzt vor wenigen Tagen, auch ihr Laufsteg-Debüt. Im Urban's Lounge Restaurant im Wiener Sonnenwendviertel fand die Präsentation des neuen Modemagazines "Vienna Dreams" statt. Mit ihren Agentur-Kolleginnen (unter anderem auch mit ihrer Freundin Lea-Rebecca Cretu) präsentierte Jordan dabei Mode von Creatif Paris (bzw. der Boutique Creatif & friends) sowie von Fashionweek-Designerin Katharina Tutic und war bei einem Live-Fotoshooting mit Fotograf Mirza Muslic zu sehen.

Großes Lob von Profi-Fotografen

„Katharina hat zweifelsfrei Potenzial, wahrscheinlich werden wir bald einmal gemeinsam shooten“, meint der Fotograf dazu. Was an dem stimmungsvollen Abend im Urban's Lounge Restaurant sonst noch auffiel: Zahlreiche Model-Kolleginnen von 1st Place Models besuchten das Event um ihre Kolleginnen anzufeuern, auch wenn sie selbst nicht für die Shows gebucht waren. „Ich habe hier einfach meine Model-Familie gefunden“, freut sich Jordan.