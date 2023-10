Laut „Kurier“ Festnahme in Markgrafneusiedl: Sind Bankomatsprenger „Rammbock-Bande“?

Foto: Shutterstock.com, Naypong

B ei drei in Niederösterreich festgenommenen Niederländern, die in der Nacht auf Freitag in Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) einen Bankomaten gesprengt haben dürften, soll es sich um eine gesuchte „Rammbock-Bande“ handeln. Das berichtete der „Kurier“ am Samstag.