Verein MUT sorgte für „Begegnungen am Feld“ in Obersiebenbrunn

Viele Interessierte nahmen am Tag der Begegnungen teil. Führungen durch die Felder, anregende Gespräche bei selbst gemachten Gerichten aus dem Bio-Gemüse von den Feldern, allerhand Süßes sowie erfrischende Getränke machten den diesjährigen Tag der Begegnungen am Feld zu einem gelungenen Tag des Austausches. Auch die vielen anwesenden Kinder genossen den Tag in der Natur.

„Die Begegnungen am Feld entwickeln sich in zweierlei Hinsicht. Zum einen dient der Tag für viele interessierte Menschen als Informationstag über Bio-Landwirtschaft und unser Projekt Stadt.Land.MUT. Zum anderen gibt es die soziale Komponente, wo Menschen zusammenkommen. Der Tag ist also ein Begegnungsfeld.“, erklärt Bernhard Rogner, der für den Verein MUT das Feld in Obersiebenbrunn bewirtschaftet. Den Tag organisierte der Verein mit benachbarten Landwirten, wie Monika Mühr, Andi Riepfl, Stefanie Kaiser oder Armin Aschenbrenner.

Am rund 2.200 Quadratmeter großen Feld, das dem Verein vom benachbarten Demeter-Bauern Andi Riepfl zur Verfügung gestellt wird, wachsen nun bereits in der dritten Saison Bio-Gemüse und Bio-Kräuter. Diese werden für armutsgefährdete Menschen angebaut und im vereinseigenen Gratis-Sozial-Greißler in Wien sowie an andere soziale Einrichtungen ausgegeben.

Gregor Ruelens, Leiter der Lebensmittelrettung beim Verein MUT, zum Tag „Begegnungen am Feld“: „Es ist schön zu sehen, wie nicht nur unser Projekt, sondern auch die Gemeinschaft hier am und um das Feld wächst und gedeiht.“