Marchegger Florianis zeigten Spitzenleistung im Bezirkswasserdienst

Die Bezirkswasserdienst-Leistungsbewerbe in Marchegg gingen am Wochenende über die Bühne und wurden am Samstag mit der Siegerehrung beendet. In der Mannschaftswertung (siehe Infobox rechts) belegte Stripfing den 1. Platz, gefolgt von Marchegg auf Platz 2 und Groß-Schweinbarth auf Platz 3.

Die Teilnehmer mussten am Freitag mit extremer Hitze und am Samstag mit teilweise starkem Wind zurechtkommen. Die Bewerbe konnten aber wie geplant durchgeführt werden, es wurden insgesamt 545 Durchgänge gefahren. Die Feuerwehrkameraden erbrachten wieder einmal Spitzenleistungen bei der gelungenen Veranstaltung.

