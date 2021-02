Johann Marihart tritt nach drei Jahrzehnten bei der Agrana in den Ruhestand. Agrana

Eine Änderung an der Spitze vermeldet die Agrana, die in Leopoldsdorf die Zuckerfabrik betreibt: Der Aufsichtsrat hat Markus Mühleisen zum zukünftigen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens bestellt. Der 54-jährige Deutsche folgt in dieser Funktion ab 1. Juni 2021 auf Johann Marihart, der mit 31. Mai in den Ruhestand treten wird. Mühleisen wird unter anderem für die Ressorts Kommunikation, Strategie, Personal sowie Wirtschaftspolitik zuständig sein.

Für den Aufsichtsratsvorsitzenden Erwin Hameseder, der den Auswahlprozess für die CEO-Nachfolge leitete, bringt Markus Mühleisen die besten Voraussetzungen für die Leitung der Agrana-Gruppe mit: „Ich freue mich über die Bestellung von Markus Mühleisen. Er war in verschiedensten Managementpositionen erfolgreich tätig und verfügt über große internationale Erfahrung in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie.“ Mühleisen ist seit über 20 Jahren unter anderem bei Nestlé, General Mills und seit 2018 bei der internationalen Molkerei-Gruppe Arla Foods als Group-Vice-President tätig.

„Die Agrana-Gruppe ist ein starkes, innovatives und gut positioniertes Unternehmen mit viel Potenzial. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und dem gesamten Agrana-Team das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Unternehmens zu gestalten“, so Mühleisen.

Johann Marihart startete nach Abschluss des Studiums der Technischen Chemie in Wien seine berufliche Karriere 1975 in der Zuckerfabrik Leopoldsdorf. Der Chemiker trat am 1. Juli 1976 in die Kartoffelstärkefabrik Gmünd (Niederösterreich) der damaligen Österreichischen Agrar-Industrie GmbH ein. Im Zuge der Fusion der Österreichischen Agrar-Industrie GmbH mit der neustrukturierten Zuckerindustrie wurde Marihart 1988 Mitglied im Gründungsvorstand der Agrana Beteiligungs-AG. Den Vorstandsvorsitz hat er seit 1991 inne.

Die Agrana, die die Zuckerfabrik in Leopoldsdorf betreibt, bekommt im Juni einen neuen Vorstandsvorsitzenden.

Der Aufsichtsrat der Agrana Beteiligungs-AG bedankte sich bei Marihart für seine drei Jahrzehnte als Vorstandsvorsitzender. „Die erfolgreiche Entwicklung von Agrana ist aufs Engste mit Johann Marihart verbunden. Unter seiner Leitung wurde Agrana zu einem international erfolgreichen Industrieunternehmen“ lobt Hameseder den scheidenden Vorstandsvorsitzenden. Der Umsatz hat sich in der Ära Marihart versiebenfacht. Neben der erfolgreichen Expansion in Europa zählt der Aufbau des Geschäftsfelds Frucht zu den zentralen Verdiensten von Marihart. „Mit ihm verschaffte er dem Unternehmen ein weiteres Standbein zur Diversifizierung – eine Strategie, die sich gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sehr bewährt hat und durch die Agrana zukunftsfit ist“, streut ihm Hameseder Rosen.