Ärger über EVN: Günstiger Tarif nur mit E-Mail-Adresse

Verärgert über die EVN zeigte sich eine Leopoldsdorferin am NÖN-Telefon: Sie bemängelt, dass für einen geplanten Tarifwechsel für ihre Mutter eigens eine E-Mail-Adresse angelegt werden musste, da die Umstellung nur online erledigt werden kann: „Die EVN bietet den Strompreisrabatt an – es ist tatsächlich der günstigste Tarif. Aber er ist daran gebunden, dass man einen Computer und eine Mailadresse hat. Ältere Leute können damit nicht umgehen“, so die Dame.

Und weiter: „Man muss beim Smartmeter einen Viertelstundentakt akzeptieren und man muss auf eine monatliche Online-Rechnung umstellen lassen.“

Die NÖN konfrontierte EVN-Sprecher Stefan Zach mit dem Vorwurf: „Der Tarif ,Optima Smart Natur' berücksichtigt zwei Preiszonen und belohnt damit eine Verlagerung von starken Verbräuchen in die preisgünstigen Abendstunden und auf Wochenenden.“ Dafür sei es notwendig, dass Stromzähler (Smart Meter) kommunikativ seien. So können Verbrauchswerte elektronisch übertragen werden. „Wir dürfen reine Online-Tarife mit entsprechenden Rabatten und Spezifika anbieten“, so Zach.

Er erklärt: „Ein postalischer Versand bei monatlichen Rechnungen würde zu exorbitanten Druck- und Versandkosten und einem großen ökologischen Fußabdruck führen.“ Ohne diese geringeren Verwaltungsaufwände könne man den Tarif gar nicht erst anbieten: „Helfen uns unsere Kunden beim Sparen, geben wir diesen Vorteil gerne weiter.“

Auch an ältere Mitmenschen sei gedacht worden: „Um auch jene Personen zu unterstützen, die den persönlichen Kundenkontakt bevorzugen oder keine andere Möglichkeit haben, bieten wir Beratung und Hilfe in unseren Service-Centern an. Diese erstrecken sich übrigens mittlerweile über ganz Niederösterreich.“