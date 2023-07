Agrana konnte Umsatz im ersten Quartal auf 966,1 Mio. Euro steigern

„Wir sind erfolgreich in das neue Geschäftsjahr 2023/24 gestartet und sind mit der anhaltend guten Entwicklung im Segment Zucker sowie der guten Performance im Segment Frucht zufrieden, wo strukturelle Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität des Fruchtzubereitungsgeschäfts Wirkung zeigen“, erklärt Agrana-CEO Markus Mühleisen dem NÖ Wirtschaftspressedienst.

Im Segment Stärke habe sich die Erwartung eines herausfordernden Geschäftsjahres in den ersten drei Monaten bestätigt. Vor allem eine verkaufspreisbedingt schwächere Performance im Geschäftsbereich Ethanol habe zu einem deutlichen EBIT-Rückgang in diesem Geschäftssegment geführt, so Mühleisen. Der Umsatz bei Stärke ist mit 317,1 Millionen Euro gegenüber 319,1 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022/23 nahezu stabil geblieben.

Im Segment Frucht stieg der Agrana-Umsatz um 11,2 Prozent von 360,7 Millionen Euro auf 401,1 Millionen Euro. Preisbedingt sind die Erlöse sowohl bei den Fruchtzubereitungen als auch bei den Fruchtsaftkonzentraten gewachsen. Das EBIT (Gewinn eines Unternehmens ohne Ausgaben und Einnahmen durch Zinsen und Steuern) im Segment stieg von 19,9 auf 24,4 Millionen Euro.

20 Prozent Umsatzplus im Segment Zucker

Im Segment Zucker ist der Umsatz sogar um 20 Prozent von 206,5 Millionen Euro auf 247,9 Millionen gewachsen. Deutlich gestiegene Zuckerverkaufspreise haben dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet. Das EBIT machte 17 Millionen Euro aus und lag damit markant über den Zahlen aus der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Das 1988 gegründete Unternehmen Agrana beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter, die an weltweit 55 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,6 Milliarden Euro erwirtschaften. Agrana ist damit Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent von Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. In Zentral- und Osteuropa ist Agrana das führende Zuckerunternehmen.