Biker der verschiedensten Clubs und der unterschiedlichsten Marken fanden sich am Samstag im Leopoldsdorfer Schubertpark ein, um für die Patientinnenorganisation Debra Austria, die Schmetterlingskindern in ganz Österreich eine kompetente medizinische Versorgung zukommen lassen will, Spenden zu sammeln.

Organisator Herbert Murlasits und Michael Reischer, Präsident der „Last Free Riders“, konnten sich über knapp 150 Biker freuen, die an diesem Event teilnahmen. Nach einer gelungenen Ausfahrt, die quer durchs Marchfeld führte, knatterte der Tross dann wieder nach Leopoldsdorf zurück.

Schon in den Vormittagsstunden begannen Sternekoch Oliver Hoffinger und Andi Hufnagl mit seiner originalen Feldküche mit den Vorbereitungen für ihr Chili con Carne aus drei Fleischsorten. Musikalisch waren DJ Sandro Monticano und das „Ansamble Österkrain“ für gute Unterhaltung zuständig.

Der Leopoldsdorfer Kaplan Wladyslaw Andrzey „Ladi“ Strus führte eine Motorradweihe durch. Bei dem „Pflichttermin für jeden Motorradfan“ waren auch FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner, FPÖ-Bundesrat Michael Bernard und FPÖ-Bezirkspressereferentin Sylvia Reischel mit dabei.