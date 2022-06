Dreiste Sprit-Diebe verursachten Einsatz der Feuerwehr

Werbung INHALATORIUM GÄNSERNDORF Anzeige Wellness für die Atemwege

Am Wochenende wurde gleich bei mehreren Lkw im Bezirk Diesel abgezapft. Dort, wo der Tank verschlossen war, bohrte man einfach ein Loch in diesen, um an den Kraftstoff zu kommen – so auch in Leopoldsdorf.

Einer der Diebstähle löste am Montagvormittag einen Feuerwehreinsatz aus. Ein betroffener Lkw kam noch einige Kilometer nach Obersiebenbrunn, ehe der Fahrer bemerkte, was passiert war.

Umgehend lenkte er das Gefährt an den Straßenrand und informierte die Polizei. Wegen des Lochs entleerte sich der Tank schließlich fast zur Gänze, der ausgeflossene Diesel musste von der Feuerwehr gebunden und entsorgt werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.