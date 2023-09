Hofer eröffnet neuen Standort

Rund vier Monate hat es gedauert, doch nun gehören die Bauarbeiten an der Filiale in der Hauptstraße 47 der Vergangenheit an. Am Donnerstag, 7. September, feiert Hofer große Eröffnung.

„Der fast 1.000 Quadratmeter große Markt erfüllt alle Ansprüche in Sachen Energieeffizienz und punktet unter anderem mit stromsparender LED-Beleuchtung. Darüber hinaus nützt eine spezielle Kälte-Wärme-Verbundanlage die Abwärme der Gewerbekälteanlage zum Beheizen der Filiale“, heißt es seitens des Konzerns. Zudem sei die Filiale mit Photovoltaikanlagen am Dach ausgestattet.

Die neue Hofer-Zweigstelle ist außerdem mit einer Pfandrückgabemöglichkeit ausgestattet. Auf dem Parkplatz mit 44 Stellplätzen – davon zwei Behindertenstellplätze und vier Familienstellplätze – gibt es auch E-Ladestationen.